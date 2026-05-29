Un adolescente de 14 años fue baleado en el abdomen en medio de un ataque a tiros contra un carrito de comidas ubicado en Lavalle al 4300, en la zona sudoeste de Rosario. El hecho se produjo en la noche del jueves 28. El menor quedó internado en el hospital de niños Víctor J. Vilela.
Rosario: hirieron a un adolescente durante una balacera a un carrito de comidas
Ocurrió en la noche del jueves 28 en un extremo de barrio Alvear. El joven fue llevado en auto hasta el hospital Vilela, donde fue operado y quedó internado en el área de terapia intensiva.
El ataque se produjo minutos después de las 21. A esa hora personal del comando radioeléctrico que patrullaba por esa zona de barrio Alvear se encontró con varias personas alrededor de un carrito, diciendo que instantes antes se había producido una balacera. En el lugar, los uniformados hallaron más de media docena de vainas servidas calibre 9 milímetros y al menos un impacto en el carro de comidas.
Sobre los atacantes, algunos dijeron que fueron dos personas que pasaron en moto, mientras que otras señalaron que se desplazaban en un auto y que eran más de dos.
En tanto, cerca de las 21:30, personal policial que realiza adicionales en el hospital de niños Víctor Vilela informó que ingresó en el sector de guardia un menor de 14 años, con una herida de arma de fuego en el abdomen.
Según relató su hermana, el adolescente dijo que estaba en la esquina del carrito con algunos amigos cuando pasó una moto con al menos dos personas que, sin mediar palabra, comenzaron a disparar.
El menor fue trasladado a quirófano, donde fue operado. La cirugía finalizó alrededor de la 1:30 AM, y el menor quedó internado, por el momento sin riesgo de vida, en la unidad de terapia intensiva.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que en la zona donde se produjo el ataque a tiros se registran en forma cotidiana múltiples llamados al sistema 911 denunciando venta de material estupefaciente en la vía pública, por lo que no descartan que el ataque a tiros esté relacionado.