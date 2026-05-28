Con una técnica única en el país

Rosario ya diagnostica las celiaquías sin síntomas clásicos

El Laboratorio Mixto de Enfermedad Celíaca del Hospital Centenario logró aplicar una herramienta diagnóstica inédita en Argentina para casos que no presentan síntomas intestinales clásicos. Detrás del avance hay más de seis años de investigación, articulación entre hospital escuela, universidad y laboratorio público, y una defensa explícita de la ciencia sostenida por el Estado.