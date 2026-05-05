Para las personas con celiaquía, la alimentación no es una elección sino un tratamiento. Evitar el gluten de manera estricta es la única forma de prevenir complicaciones de salud. En este contexto, conocer cómo identificar alimentos seguros y acceder a información confiable resulta fundamental para mejorar la calidad de vida.
Buscador de ASSAL: cómo encontrar alimentos sin gluten seguros en Santa Fe
La celiaquía requiere una dieta estricta libre de gluten de por vida. La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ofrece herramientas clave para identificar productos aptos y evitar riesgos en la alimentación diaria.
Se trata de una enfermedad crónica que afecta al intestino delgado y se desencadena por el consumo de gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. En quienes la padecen, la ingesta de gluten provoca una reacción del sistema inmunológico que daña las vellosidades intestinales, dificultando la correcta absorción de nutrientes esenciales.
Este daño no siempre se manifiesta de forma inmediata o evidente, lo que puede retrasar el diagnóstico. Sin embargo, con el tiempo puede derivar en problemas nutricionales, pérdida de peso, anemia, fatiga y otras complicaciones que afectan la salud general.
Alimentación sin gluten
A diferencia de otras enfermedades, la celiaquía no se cura con medicamentos. El único tratamiento eficaz es mantener una dieta estricta libre de gluten durante toda la vida. Esto implica eliminar por completo cualquier alimento que contenga o pueda estar contaminado con esta proteína.
En este punto, la correcta elección de los alimentos es central. No alcanza con evitar harinas tradicionales: el gluten puede estar presente en productos industrializados, salsas, embutidos, golosinas o incluso en alimentos que, a simple vista, no lo contienen.
Por eso, uno de los principales aliados de las personas con celiaquía es el logo “Sin TACC” (sin trigo, avena, cebada y centeno), que garantiza que el producto fue elaborado bajo condiciones controladas y es apto para su consumo.
Desde la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) se destaca la importancia de verificar siempre el rotulado. Este símbolo no es solo una referencia visual: es la confirmación de que el alimento cumple con los estándares establecidos para evitar la contaminación con gluten.
Además, el organismo recuerda que incluso pequeñas cantidades pueden generar daño intestinal, aunque no siempre haya síntomas visibles. Por eso, la recomendación es mantener una dieta 100% libre de gluten, sin excepciones.
Alimentación segura
En la provincia de Santa Fe, la ASSAL dispone de un buscador actualizado en su sitio web donde se pueden consultar los alimentos sin gluten elaborados y habilitados oficialmente. Esta herramienta permite a los consumidores acceder a información confiable y reducir la incertidumbre al momento de elegir qué productos comprar.
El registro incluye productos que han sido evaluados y cumplen con los requisitos sanitarios, lo que brinda mayor seguridad a quienes deben seguir este tipo de dieta. También facilita la identificación de opciones disponibles en el mercado local, promoviendo una alimentación más variada y accesible.
Otro aspecto clave es la prevención de la contaminación cruzada, que puede ocurrir cuando un alimento sin gluten entra en contacto con superficies, utensilios o productos que sí lo contienen. En el hogar, esto implica extremar cuidados en la cocina: usar utensilios exclusivos, limpiar adecuadamente las superficies y almacenar los alimentos de manera separada.
En el ámbito gastronómico, la situación también requiere atención. Cada vez más restaurantes incorporan opciones sin gluten, pero es fundamental que cuenten con protocolos adecuados para garantizar que esos platos sean realmente seguros.
Desde los organismos de control se insiste en la importancia de la capacitación y la concientización, tanto en la industria alimentaria como en los comercios y servicios de comida. La correcta manipulación de los alimentos es tan importante como su composición.