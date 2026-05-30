Desde Vera, en el norte provincial, hasta Rufino, en el extremo sur, los efectores públicos ya reciben módulos destinados a garantizar tratamientos crónicos, reforzar la atención primaria y asegurar la disponibilidad de recursos sanitarios.
De Vera a Rufino: el nuevo sistema de distribución de medicamentos ya abastece a hospitales y centros de salud de toda la provincia
Los primeros envíos de medicamentos esenciales e insumos sanitarios del nuevo sistema provincial de almacenamiento y distribución comenzaron a llegar a hospitales y centros de salud de distintos puntos de Santa Fe.
La operatoria se realiza desde el nuevo centro logístico ubicado en el Parque Industrial de Funes, desde donde se organiza el almacenamiento y la distribución de medicamentos hacia las distintas regiones sanitarias de la provincia.
Entre los primeros destinos se encuentran el Hospital SAMCo de Rufino, el Hospital Regional de Vera, el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, los hospitales de Niños Zona Norte y Geriátrico Provincial de Rosario, además de las droguerías regionales de Rafaela, Reconquista, Santa Fe y Rosario.
También recibieron insumos hospitales de alta complejidad como el Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, el José María Cullen, Orlando Alassia y J. B. Iturraspe de la capital provincial, y el Hospital Regional Jaime Ferré de Rafaela.
Cobertura para enfermedades crónicas y atención primaria
En el sur provincial, el Hospital SAMCo de Rufino funciona como centro de distribución para distintos efectores de la región. Los medicamentos recibidos serán destinados también a centros de salud locales y a localidades cercanas como Lazzarino, Amenábar, Sancti Spíritu, Diego de Alvear, San Gregorio y Aarón Castellanos.
Desde el hospital destacaron que el abastecimiento resulta fundamental para dar respuesta tanto a enfermedades crónicas como agudas. Entre los tratamientos más frecuentes se encuentran los destinados a personas con hipertensión arterial, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades oncológicas y patologías infectocontagiosas.
La disponibilidad regular de medicamentos permite fortalecer la atención primaria, mejorar la capacidad de respuesta de las guardias y garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente en pacientes que requieren medicación permanente.
Entre los productos de mayor demanda se encuentran antihipertensivos, hipoglucemiantes, antibióticos y otros fármacos esenciales vinculados a enfermedades de alta prevalencia.
Un recurso clave para las regiones sanitarias
En el norte santafesino, el Hospital Regional de Vera recibe los medicamentos y los distribuye posteriormente a una red integrada por 29 centros de salud y hospitales de la región.
Desde el establecimiento señalaron que los insumos permitirán sostener tratamientos ambulatorios, internaciones y la atención de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y distintas afecciones cardiovasculares.
La llegada de los módulos cobra especial relevancia en un contexto de creciente demanda en el sistema público de salud, donde muchas familias dependen de la provisión gratuita de medicamentos para sostener tratamientos de largo plazo.
Logística y previsibilidad
El nuevo esquema de almacenamiento y distribución busca optimizar la disponibilidad de medicamentos en todo el territorio provincial mediante una planificación centralizada de compras, stock y entregas.
La implementación de este sistema apunta a reducir tiempos de reposición, mejorar la previsibilidad en el abastecimiento y garantizar que hospitales, centros de salud y farmacias hospitalarias cuenten con los insumos necesarios para responder a las necesidades de la población.