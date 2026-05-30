Congreso MAIZAR 2026

De los granos a la proteína animal: múltiples caminos productivos

Representantes de las cadenas avícola, porcina y láctea coincidieron en que Argentina tiene una gran oportunidad para transformar más maíz en proteína animal y productos industrializados. Aunque el cereal es un insumo central para la producción de huevos, leche, pollo y cerdo, gran parte de la cosecha nacional continúa exportándose sin procesamiento.