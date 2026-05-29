Informe de la BCR

Cede la urea y hay una leve mejora en trigo: el recorte en área pasa del 17% al 12%

En las últimas dos semanas, el precio de la urea ha bajado de 1.000 hasta 830 U$S/ha. En la región núcleo la campaña ya está lanzada: los ciclos largos y la siembra temprana mandan y ya se “enterró” una urea pagada más cara. Y con la niebla complicando la siembra, hay pocos cambios en los ánimos trigueros.