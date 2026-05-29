Las exportaciones argentinas de carne vacuna atraviesan un momento singular. Mientras los volúmenes embarcados muestran oscilaciones e incluso caídas respecto de algunos períodos recientes, el fuerte incremento de los precios internacionales está permitiendo que el ingreso de divisas alcance niveles históricamente elevados.
Carne: precios récord y mayor participación en mercados de alto valor sostienen el desempeño exportador
Aunque los embarques de carne vacuna registraron una fuerte caída en abril, los precios internacionales alcanzaron niveles históricos y permitieron sostener el ingreso de divisas. La creciente participación de mercados de alto valor, junto con una menor dependencia de China, explica buena parte del buen desempeño que muestra el sector exportador en lo que va de 2026.
Así lo refleja el último informe elaborado por el mercado ganadero Rosgan, que destaca que durante abril las exportaciones de carne vacuna volvieron a registrar una disminución en toneladas exportadas, aunque compensada por valores de venta que continúan marcando nuevos récords.
De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante abril se exportaron 46.100 toneladas peso producto de carne vacuna fresca y congelada, por un valor total de 321,3 millones de dólares.
La cifra representa una caída mensual del 26,5% en volumen y del 24,6% en valor respecto de marzo. Sin embargo, la comparación interanual muestra una realidad diferente: mientras el volumen exportado resultó un 13% inferior al de abril de 2025, el ingreso de divisas fue casi un 20% superior.
El dato confirma una tendencia que viene consolidándose desde finales del año pasado: la mejora de los precios internacionales está permitiendo sostener e incluso incrementar la facturación del sector exportador pese a que los embarques todavía se mantienen por debajo de los niveles máximos registrados en años anteriores.
Un cuatrimestre con números positivos
El balance de los primeros cuatro meses de 2026 muestra un escenario favorable para la cadena cárnica argentina.
Entre enero y abril se exportaron cerca de 211.300 toneladas de carne vacuna, con un promedio mensual de 52.800 toneladas embarcadas. En términos económicos, esas ventas generaron ingresos por aproximadamente 1.399 millones de dólares.
Comparado con igual período de 2025, el crecimiento fue significativo. Los volúmenes exportados aumentaron un 7,5%, mientras que la facturación avanzó un notable 44,5%.
No obstante, al comparar el desempeño actual con el primer cuatrimestre de 2024 surge una particularidad: los embarques todavía se encuentran un 18,5% por debajo de aquellos niveles, aunque el valor total exportado sigue siendo un 43,2% superior.
La explicación de esta aparente contradicción se encuentra en la fuerte valorización que experimentó la carne vacuna argentina en los mercados internacionales.
El precio más alto de la historia
Uno de los datos más relevantes del informe es el récord alcanzado por el precio promedio de exportación.
Durante abril, la carne vacuna argentina se exportó a un valor medio de 6.968 dólares por tonelada, prácticamente rozando los 7.000 dólares y estableciendo el registro más alto de la historia para el sector.
La cifra supera incluso los máximos observados durante la etapa de recuperación pospandemia de 2022, cuando el valor promedio había alcanzado los 6.300 dólares por tonelada.
Tras aquel pico, el mercado atravesó un extenso período de precios deprimidos que se prolongó hasta fines de 2024. Desde entonces, la recuperación ha sido constante y prácticamente ininterrumpida.
Los números muestran la magnitud del fenómeno. En comparación con abril de 2024, los precios actuales son un 86% superiores medidos en dólares. Frente a abril del año pasado, el incremento alcanza el 38%.
Menos dependencia de China
Si bien la mejora responde en parte a un contexto internacional caracterizado por una oferta limitada y una demanda firme, el informe destaca otro factor clave para entender el actual desempeño exportador: la diversificación de mercados.
Históricamente, China se convirtió en el principal comprador de carne vacuna argentina. Sin embargo, en los últimos años la dependencia respecto de ese destino comenzó a reducirse gradualmente.
Durante el primer cuatrimestre de 2026, el gigante asiático concentró el 61% de los embarques argentinos. Aunque continúa siendo el principal cliente, su participación resulta menor al 66% registrado un año atrás y muy inferior al 78% que llegó a representar entre 2023 y 2024.
Esta reducción permitió ganar presencia en mercados que pagan valores considerablemente más elevados.
Estados Unidos emerge como protagonista
Entre los destinos que más crecieron se destaca Estados Unidos, que actualmente absorbe el 15% de las exportaciones argentinas de carne vacuna.
La evolución resulta significativa si se considera que hace apenas un año representaba el 9% de los embarques y dos años atrás apenas superaba el 3%.
También aumentó la participación de otros mercados de alto valor como la Unión Europea, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Brasil y Chile.
La importancia de este cambio radica en la diferencia de precios que pagan los distintos compradores.
Mientras China adquiere carne argentina a valores cercanos a los 4.375 dólares por tonelada, Estados Unidos supera los 8.200 dólares por tonelada.
La brecha se amplía aún más cuando se analizan algunos destinos premium.
De hecho, excluyendo a China, el valor promedio de exportación de la carne argentina hacia el resto de los mercados se ubica actualmente en torno a los 10.140 dólares por tonelada, más del doble de lo obtenido en el mercado chino.
Una estrategia que fortalece al sector
Para Rosgan, la creciente diversificación de destinos constituye uno de los principales activos estratégicos del negocio exportador argentino.
No solo reduce la dependencia de un único comprador, sino que además permite colocar distintos tipos de cortes en mercados específicos según su nivel de valorización.
Esta combinación mejora la eficiencia comercial de toda la cadena y contribuye a sostener precios promedio más elevados.
En un escenario internacional atravesado por tensiones comerciales y cambios en los flujos globales de consumo, la capacidad de acceder a mercados de mayor valor aparece como una de las principales fortalezas de la carne argentina.
Por ahora, los números acompañan esa estrategia: aunque las toneladas exportadas todavía no recuperan los máximos históricos, el récord de precios y la expansión hacia destinos más rentables están permitiendo que el sector genere más divisas que nunca y consolide uno de los mejores desempeños económicos de los últimos años.