Ganadería

Carne: precios récord y mayor participación en mercados de alto valor sostienen el desempeño exportador

Aunque los embarques de carne vacuna registraron una fuerte caída en abril, los precios internacionales alcanzaron niveles históricos y permitieron sostener el ingreso de divisas. La creciente participación de mercados de alto valor, junto con una menor dependencia de China, explica buena parte del buen desempeño que muestra el sector exportador en lo que va de 2026.