Informe de la BCR

El maní ajusta área y producción tras alcanzar máximos históricos en la campaña 2024/25

Luego de alcanzar máximos históricos de producción, industrialización y exportaciones durante la campaña 2024/25, el complejo manisero argentino enfrenta un escenario de ajuste. La caída de los precios internacionales, el aumento de los costos productivos y algunas dificultades climáticas derivaron en una reducción de la superficie sembrada y una fuerte baja en las proyecciones de cosecha para 2025/26. Aun así, el país se mantiene entre los principales exportadores mundiales del producto.