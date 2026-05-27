Con tango y alta cocina

La carne argentina apuesta al interior de China y desembarca en Chongqing con una inédita campaña de promoción

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina lanzó una estrategia de cuatro meses en una de las ciudades más pobladas y dinámicas del país asiático. Gastronomía, tango, influencers y acuerdos con el sector hotelero forman parte de una iniciativa que busca expandir la presencia del producto argentino más allá de los mercados tradicionales.