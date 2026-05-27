La carne vacuna argentina busca consolidar su posicionamiento en China y abrir nuevas oportunidades comerciales en regiones de fuerte crecimiento económico.
La carne argentina apuesta al interior de China y desembarca en Chongqing con una inédita campaña de promoción
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina lanzó una estrategia de cuatro meses en una de las ciudades más pobladas y dinámicas del país asiático. Gastronomía, tango, influencers y acuerdos con el sector hotelero forman parte de una iniciativa que busca expandir la presencia del producto argentino más allá de los mercados tradicionales.
Con ese objetivo, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) puso en marcha una campaña de promoción en Chongqing, una megaciudad del sudoeste chino con más de 30 millones de habitantes que se ha convertido en uno de los principales polos urbanos, industriales y gastronómicos del país.
La iniciativa comenzó tras la participación argentina en la feria internacional SIAL Shanghái y representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación comercial del sector, que apunta a fortalecer la presencia de la carne argentina en mercados emergentes dentro del territorio chino.
Una apuesta para llegar más allá de Beijing y Shanghái
Durante años, las acciones promocionales de la carne argentina en China estuvieron concentradas principalmente en ciudades como Beijing y Shanghái. Sin embargo, el crecimiento de grandes centros urbanos del interior abrió nuevas posibilidades para el desarrollo comercial.
En ese contexto, Chongqing aparece como un mercado con enorme potencial. La ciudad no sólo cuenta con una población superior a la de muchos países, sino que además posee una economía en expansión, una creciente clase media y una fuerte cultura gastronómica.
La campaña impulsada por el IPCVA se desarrolla en conjunto con el Chongqing Marriott Hotel y contempla una intensa agenda de promoción durante cuatro meses. Como parte del acuerdo, los cuatro restaurantes del establecimiento ofrecerán platos elaborados con cortes argentinos, adaptados a los gustos y preferencias del consumidor local.
La propuesta busca acercar el producto a nuevos públicos mediante experiencias gastronómicas de calidad, permitiendo que los consumidores conozcan las características diferenciales de la carne argentina en un entorno de alto nivel.
Gastronomía y cultura como herramientas de promoción
El lanzamiento oficial de la campaña reunió a empresarios, periodistas, referentes gastronómicos, influencers y representantes del sector hotelero chino en una velada especialmente diseñada para mostrar el potencial de la carne argentina.
Los asistentes pudieron degustar distintos menús elaborados con cortes premium y participar de una experiencia que combinó cocina, identidad cultural y entretenimiento.
Uno de los elementos centrales de la propuesta fue la presencia del tango argentino, que aportó un componente cultural destinado a reforzar la asociación entre la gastronomía y la identidad nacional.
La presentación estuvo a cargo de Alfonso Cunyu Huang y Béatrice Xie, dos reconocidos exponentes del tango en China, quienes ofrecieron un espectáculo especialmente preparado para la ocasión.
La estrategia apunta a posicionar a la carne vacuna no sólo como un producto alimenticio de alta calidad, sino también como parte de una experiencia vinculada a la tradición, la cultura y el estilo de vida argentino.
Chongqing, una ciudad clave para el futuro del mercado
Desde el IPCVA destacaron que la elección de Chongqing responde a una visión de largo plazo sobre la evolución del consumo en China.
Considerada una de las ciudades con mayor crecimiento del país, Chongqing concentra una importante actividad económica y turística, además de una escena gastronómica en constante expansión. Su ubicación estratégica y su capacidad de influencia sobre amplias regiones del interior la convierten en un punto de interés para los exportadores argentinos.
El acuerdo con el Marriott también busca generar una plataforma estable para futuras acciones promocionales y profundizar el conocimiento del producto entre chefs, consumidores y líderes de opinión del mercado chino.
En ese sentido, el chef ejecutivo adjunto del hotel, Jaiden Kong, destacó atributos que suelen diferenciar a la carne argentina frente a otros competidores internacionales, como su sistema de producción basado en pasturas naturales, su sabor característico y su competitiva relación entre calidad y precio.
Una estrategia que busca consolidarse
La experiencia en Chongqing se suma a otras iniciativas recientes desarrolladas por el IPCVA en China. Durante 2025, la entidad llevó adelante una campaña similar en el Hotel Kempinski de Beijing, donde miles de consumidores tuvieron la oportunidad de conocer y degustar carne argentina a través de diferentes propuestas gastronómicas.
La nueva acción busca profundizar esa presencia y expandirla hacia ciudades que muestran un creciente potencial de consumo.
Además, la promoción en Chongqing forma parte de una agenda más amplia que continuará en noviembre con la participación argentina en la próxima edición de la China International Import Expo (CIIE), uno de los eventos comerciales más importantes del país asiático.
China continúa siendo el principal destino para las exportaciones de carne vacuna argentina y uno de los mercados más relevantes para el crecimiento futuro del sector.
En ese escenario, la combinación de promoción comercial, gastronomía y cultura aparece como una herramienta cada vez más utilizada para fortalecer el posicionamiento de un producto que busca seguir ganando espacio entre los consumidores del país más poblado del mundo.