Con rindes de 39 quintales por hectárea

La soja temprana cerró una campaña récord en el centro-norte santafesino con más de 4,1 millones de toneladas

La Bolsa de Comercio de Santa Fe informó la finalización de la cosecha de soja temprana en el centro-norte provincial, con una producción superior a las 4,17 millones de toneladas y un crecimiento de casi 19% respecto de la campaña anterior. Mientras tanto, continúan las tareas de recolección de soja tardía, algodón, sorgo y arroz, y avanza la siembra de trigo con buenas reservas de humedad en los suelos.