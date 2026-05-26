Informe de la BCR

Santa Fe busca consolidarse como un polo clave para el desarrollo de las legumbres

La cadena argentina de legumbres atraviesa una etapa de fuerte expansión productiva y transformación tecnológica. Con una cosecha récord proyectada para la campaña 2025/26 y una creciente demanda internacional de proteínas vegetales, el sector enfrenta el desafío de mejorar la competitividad a través de la genética, la trazabilidad, la innovación y el agregado de valor.