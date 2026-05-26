Informe del ROSGAN

El crédito ganadero crece, pero aún no acompaña el ritmo de expansión que necesita el sector

Un informe elaborado por ROSGAN, basado en estadísticas del Banco Central de la República Argentina, revela que el financiamiento bancario destinado a la actividad ganadera alcanzó uno de los niveles más altos de las últimas dos décadas. Sin embargo, advierte que el crecimiento del crédito todavía no acompaña la valorización patrimonial que experimenta el sector ni las necesidades de inversión que demanda la expansión del rodeo bovino.