Reporte del Mercado de Granos

El maíz argentino gana terreno en el mundo y acelera las exportaciones

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el maíz nacional se convirtió en el más competitivo del mundo en los principales destinos de importación. Incluso en plena entrada de la “safrinha” brasileña —la segunda cosecha de maíz de Brasil—, el grano argentino logra imponerse en precio en mercados estratégicos como el Sudeste Asiático y África.