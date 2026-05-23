Expectativas en el agro

Trigo y cebada: la reducción de retenciones impulsa expectativas de siembra e inversión

La disminución de los derechos de exportación para trigo y cebada del 7,5 % al 5,5 % mejoraría los márgenes de producción en un contexto marcado por el aumento de costos en fertilizantes, combustibles y logística. El impacto fiscal estimado para la campaña actual sería de US$ 29 millones.