Monitorear es clave para la próxima campaña

Chicharrita: el cambio de temperaturas empieza a achicar las poblaciones, y ya no habrá nuevos daños en espigas

“Aunque esta campaña esté a salvo, insistimos en que es crucial seguir la pirámide de manejo del vector: monitorear trampas y cultivos sistemáticamente; elegir híbridos tolerantes, y realizar aplicaciones oportunas según la información relevada en campo. En las áreas de siembra temprana, si las heladas no lo hacen, habrá que controlar los maíces voluntarios o ‘guachos’, que actúan como ‘puente verde’ para este vector”, dijo Alejandro Vera, coordinador de la Red.