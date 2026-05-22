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Producción y exportaciones récord, ley de biocombustibles: el escenario perfecto para el Congreso Maizar

Sobre las múltiples aristas para desarrollar estas cadenas va a tratar el próximo Congreso Maizar, el más importante encuentro anual del sector, que está cumpliendo su 20º aniversario. Será el próximo 27 de mayo, bajo el lema “Del potencial a los resultados”.

Será el próximo miércoles 27 de mayo en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos AiresSerá el próximo miércoles 27 de mayo en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires
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Producción y exportaciones récord, ley de biocombustibles en el Parlamento: el escenario perfecto para el Congreso Maizar 2026, “Del potencial a los resultados”

El maíz es el producto agropecuario argentino con más presencia en el exterior: en 2025 se exportó a 123 países, y en marzo de este año se embarcó el nivel más alto para un mes en toda la historia, 6,8 millones de toneladas.

Mirá tambiénLa actividad económica rebotó en marzo y el primer trimestre cerró con suba de 1,7%

De a poco, el segundo cultivo económicamente más importante del país va acelerando su crecimiento.

Disertaciones

Pero todavía es mucho más lo que puede crecer industrializándolo donde se produce, agregándole valor al grano mediante su transformación en origen, para generar un desarrollo sostenible con empleo arraigado en distintas zonas del país.

Bajo el lema "Del potencial a los resultados", el encuentro se consolida como el principal espacio de alineamiento y proyección estratégica de la cadena del maíz y del sorgo en la Argentina.Será el próximo 27 de mayo, bajo el lema “Del potencial a los resultados”.

Aunque en menor escala y distintos destinos, otro tanto ocurre con el sorgo, un cultivo que exportan muy pocos países, con enormes posibilidades no solo para producir forraje, sino también para alimentación humana de alto valor.

Sobre las múltiples aristas para desarrollar estas cadenas va a tratar el próximo Congreso Maizar, el más importante encuentro anual del sector, que está cumpliendo su 20º aniversario. Será el próximo 27 de mayo, bajo el lema “Del potencial a los resultados”.

En casi 50 paneles distribuidos en cinco salas, vamos a discutir todos los aspectos estratégicos, productivos, económicos, financieros, geopolíticos, organizativos, regulatorios, sanitarios, de sustentabilidad y demás que hacen al desarrollo del sector.

Junto con altos funcionarios, diplomáticos, diputados y senadores de distintos espacios políticos, investigadores, técnicos, empresarios, productores y líderes de empresas semilleras, de fertilizantes, bancos y compañías financieras, entre otros.

Cómo insertarse internacionalmente en un contexto geopolítico incierto y volátil, cómo mitigar riesgos en el comercio exterior, las relaciones con China y el acuerdo UE-Mercosur, el futuro de los biocombustibles.

Actividades

La competitividad asociada a la logística, cómo hablarle a la política local, la agenda tributaria, la nutrición de alto rendimiento, los aprendizajes que dejó el monitoreo nacional de la chicharrita.

Corn plants affected by hot weather and a lack of rain stand on a farm in Chivilcoy, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, February 5, 2026. REUTERS/Matias BagliettoSerá el próximo 27 de mayo, bajo el lema “Del potencial a los resultados”.

El agregado de valor con desarrollo territorial, el management de la innovación, la industria semillera en la Argentina y un ejemplo de su impacto regional en Catamarca, las fronteras tecnológicas del maíz, la expansión territorial del maíz bajo riego en Patagonia.

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El negocio del sorgo y su impacto en la transformación de sistemas productivos, serán parte de los temas que se debatirán, además de todas las novedades tecnológicas que hacen a estos cultivos.

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