Edición 2026

Producción y exportaciones récord, ley de biocombustibles: el escenario perfecto para el Congreso Maizar

Sobre las múltiples aristas para desarrollar estas cadenas va a tratar el próximo Congreso Maizar, el más importante encuentro anual del sector, que está cumpliendo su 20º aniversario. Será el próximo 27 de mayo, bajo el lema “Del potencial a los resultados”.