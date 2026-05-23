Guía Estratégica para el Agro

La soja recuperaría área en la campaña 2026/27 impulsada por menores costos

La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la soja volvería a expandirse en la región núcleo luego de alcanzar su menor superficie en casi dos décadas. El incremento de costos en fertilizantes, combustibles y logística lleva a muchos productores a priorizar cultivos con menor inversión inicial, aun en un contexto climático favorable para el maíz.