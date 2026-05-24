Medidas para el campo

Baja de retenciones: el trigo y la cebada ganan aire en plena suba de costos

La reducción de los derechos de exportación para trigo y cebada llega en un escenario marcado por el aumento de fertilizantes, combustibles y logística. La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la medida puede cambiar las decisiones de inversión y siembra para la próxima campaña.