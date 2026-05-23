El ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, celebró la rebaja en las retenciones agropecuarias anunciada por el Gobierno nacional, en la medida en que toda reducción es positiva. Pero advirtió que se asemeja más a "un parche" que a una solución de fondo, y remarcó que el sector productivo requiere "previsibilidad", un término que ya utiliza buena parte del gabinete provincial para referirse a las políticas de Nación.
Retenciones: Puccini insistió en que el productor requiere "previsibilidad"
El ministro santafesino concedió que toda reducción es bienvenida, pero que son necesarias medidas definitivas, que otorguen certeza. Resaltó las políticas que lleva adelante la gestión provincial. Alerta por el impacto de las reformas en el Régimen de Zonas Frías.
En diálogo con El Litoral, el funcionario partió de la base de que "siempre que hay un anuncio del Gobierno nacional en cuanto a baja de retenciones, es bueno. Pero depende también de los porcentajes. Como en este caso, parece más un parche que una medida contundente. Sobre todo lo que tiene que ver con el trigo.
- Que es lo que desde Santa Fe y otras provincias se viene reclamando...
-Claro. Lo planteamos hace una semana en la conferencia de prensa que dimos para explicar cómo se estaba trabajando ante una posible emergencia hídrica (por el fenómeno de El Niño). Y en ese contexto decíamos que podían ser oportunas medidas del Gobierno como la eliminación de las retenciones en el trigo que se ubican en el 7.5 %. Y que si se hacían por completo, eso tendría un impacto en la recaudación de 232 millones de dólares. Pero que para el sector agropecuario sería un incentivo que podría llegar a generar casi 3000 millones de dólares en divisas que el país necesita.
- ¿En este caso el efecto no sería tan importante?
- Insisto, siempre es buena una reducción. Pero entendemos que es un pequeño margen que al productor se le va a licuar bastante con el costo por la inflación en dólares que tienen los fertilizantes, el aumento del combustible. Entonces, parecería que el Gobierno mira la baja de retenciones más que por convencimiento, por un manejo de caja y va manejando porcentajes bajos en plazos cortos. Todo eso produce incertezas al productor, que necesita reglas claras y previsibilidad.
Por ejemplo ponen que en el caso de la soja, va a tener una quita de 0,25 a 0,50 puntos durante todo el año, según como esté la recaudación (N. de la R. Ese fue el anuncio del Presidente Javier Milei el jueves; este viernes el ministro Luis Caputo aclaró que hay un cronograma definido). Lo decimos desde una provincia que, con la ley Tributaria 2026, si todos la utilizan como la estamos promocionando, dejaríamos de recaudar casi 80 mil millones de pesos. Pero es un gobierno que le dice a la producción "te acompaño".
También se anunció la quita de retenciones a la maquinaria agrícola y el sector automotriz, que quedarían en cero por un año. Pero, por un lado, no queda claro desde cuándo. Y segundo, que esa medida sea por 12 meses, no genera previsibilidad a futuro. En 12 meses un mercado internacional no se consolida. Porque no se sabe si después vuelven o no.
- Parecería que también juegan los plazos electorales, porque justo coinciden.
- Bueno, el propio Presidente hace aclaraciones de coyuntura política. Él dice "si seguimos siendo gobierno" en momentos en que la producción necesita previsibilidad, o incluso medidas anticíclicas. Volvemos al modelo de Santa Fe, donde estamos demostrando que hay herramientas que pueden producir un círculo virtuoso aún en un momento complejo. Donde el ordenamiento fiscal no sea un fin en sí mismo, sino que también traiga incentivos productivos.
- Esta es una postura que también se plantea por ejemplo desde Córdoba. ¿Podría llevarse adelante como Región Centro?
- No hemos tenido posibilidad de hablarlo todavía, pero seguramente sea un tema de agenda.
Siempre desde la Región Centro hemos reclamado la baja o la quita definitiva de las retenciones. Y también nos apoyamos en distintas iniciativas legislativas que se han ido presentando. La más reciente, de la diputada Gisela Scaglia, que plantea un 25 % de reducción por año, hasta eliminarlas. Eso da previsibilidad y permite un reacomodamiento en la cadena de valor, para que la rebaja en retenciones no afecte a otros sectores productivos.
- ¿Que opina de las modificaciones en el Régimen de Zonas Frías en orden a los subsidios en el consumo de gas, que va a tener impacto en Santa Fe, en los particulares y en las empresas?
- Bueno, son dos cuestiones. Primero, uno puede discutir el hecho de pertenecer o no a una zona fría. En el caso de nuestra provincia, casi 500.000 usuarios van a dejar de percibir un subsidio, el que hoy están recibiendo por pertenecer a esta zona que en algún momento se estableció como fría. Son ocho departamentos (mayoritariamente Rosarioy una porción de General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano).
Pero también van a sentir el impacto económico quienes, por la razón que fuera, vayan a recibir el subsidio. Porque el actual contempla el costo del gas, el transporte y el valor del metro cúbico. Esta ley pretende subsidiar solamente el primer ítem. Es decir que a los que reciban el subsidio también les va a aumentar la boleta de gas. Y una vez más, el interior es el que se ve más perjudicado.
- Además, en un momento bastante inoportuno.
- Justamente cuando va a haber más consumo de gas, por ser el período invernal. Y además, a quienes reciban el subsidio para compra de garrafas, según los cálculos que hemos hecho, no les va a alcanzar para una de 10 kg. Y nosotros en la provincia tenemos muchas personas que aún compran garrafas, porque no tenemos la red de gas en todo el territorio. Y, de nuevo, el interior es el que se ve más afectado. Ésa es la alerta que hemos puesto con el rechazo a esta ley.
Porque además es un momento en que está habiendo falta de gas para los grandes usuarios, para las empresas. Está pasando en Córdoba, y ya hubo una manifestación muy fuerte de la Unión Industrial. Aquí en Santa Fe también podría pasar eso.
Es decir, por supuesto que sincerar el registro de las personas que deban recibir el subsidio es algo con lo que estamos de acuerdo. Pero obviamente va a golpear el bolsillo de las personas.