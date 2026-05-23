Tras los anuncios del Gobierno nacional

Retenciones: Puccini insistió en que el productor requiere "previsibilidad"

El ministro santafesino concedió que toda reducción es bienvenida, pero que son necesarias medidas definitivas, que otorguen certeza. Resaltó las políticas que lleva adelante la gestión provincial. Alerta por el impacto de las reformas en el Régimen de Zonas Frías.