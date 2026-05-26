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Tras la baja de retenciones al trigo, el mercado sigue atento a China y al petróleo

Tras un inicio de semana alcista por el compromiso chino de incrementar las compras de productos agropecuarios estadounidenses, los mercados corrigieron ante la falta de operaciones concretas. Mientras tanto, la tensión en Medio Oriente mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz y empuja el petróleo por encima de los USD 100.