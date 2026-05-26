Crecieron 18% en volumen

La agroindustria alcanzó un récord histórico de exportaciones en el primer cuatrimestre

Las exportaciones agroindustriales argentinas registraron un nuevo récord histórico durante el primer cuatrimestre de 2026. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, los envíos al exterior alcanzaron 41,07 millones de toneladas, el mayor volumen registrado para los primeros cuatro meses de un año, con un crecimiento del 18% respecto de 2025 y ventas por más de 17.000 millones de dólares.