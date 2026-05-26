#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Crecieron 18% en volumen

La agroindustria alcanzó un récord histórico de exportaciones en el primer cuatrimestre

Las exportaciones agroindustriales argentinas registraron un nuevo récord histórico durante el primer cuatrimestre de 2026. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, los envíos al exterior alcanzaron 41,07 millones de toneladas, el mayor volumen registrado para los primeros cuatro meses de un año, con un crecimiento del 18% respecto de 2025 y ventas por más de 17.000 millones de dólares.

Argentina exportó más de 41 millones de toneladas y marcó un nuevo máximo agroindustrialArgentina exportó más de 41 millones de toneladas y marcó un nuevo máximo agroindustrial
 16:10
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El sector agroindustrial volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la economía argentina. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones agroindustriales alcanzaron un volumen récord de 41,07 millones de toneladas, marcando el mejor desempeño para un primer cuatrimestre desde que existen registros comparables.

La información fue difundida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a partir de datos elaborados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional sobre la base de estadísticas oficiales del INDEC.

(251214) -- TIMBUES, 14 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Vista aérea tomada con un dron del 13 de diciembre de 2025 del buque MV Shandong Fu Yi que trasladará el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China anclado en la terminal portuaria de Cofco International, en la localidad de Timbúes, en el norte de Rosario, en la provincia de Santa Fé, Argentina. El primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China partió el sábado desde la provincia argentina de Santa Fe, marcando un hito en la relación económica bilateral y la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (da)La agroindustria argentina alcanzó un récord histórico de exportaciones

Además del récord en volumen, las exportaciones generaron ingresos por 17.095 millones de dólares, cifra que representa un incremento interanual del 16%, confirmando el fuerte dinamismo que mantiene el sector en los mercados internacionales.

Los complejos productivos que impulsaron el crecimiento

El informe destaca que los 54 complejos agroindustriales que conforman la matriz exportadora argentina registraron una evolución positiva, aunque algunos sectores sobresalieron por encima del promedio.

Entre los principales incrementos se ubicó el complejo girasol, que experimentó un crecimiento del 169% en volumen exportado respecto del mismo período de 2025.

FILE PHOTO: Sunflowers are seen on a field near L'Herbergement, France, June 27, 2022. REUTERS/Stephane Mahe/File PhotoEl complejo girasol, que experimentó un crecimiento del 169% en volumen exportado respecto del mismo período de 2025.

También se destacaron el trigo, con una expansión del 75%; las legumbres, con una mejora del 42%; la pesca, que creció un 28%; los lácteos, con un aumento del 24%; y las denominadas hortalizas pesadas, que registraron un incremento del 20%.

El desempeño positivo no se limitó a los complejos de mayor volumen. Varias economías regionales mostraron una notable recuperación y expansión en los mercados externos.

Mirá tambiénFin de semana largo del 25 de Mayo: más de 1,4 millones de turistas viajaron por el país y movieron $340 mil millones

La apicultura lideró este grupo con un crecimiento del 84%, seguida por el tabaco, que aumentó un 83%; las forrajeras y el sector porcino, ambos con un avance del 78%; el algodón, con una suba del 73%; la colza, con un incremento del 55%; los cítricos agrios, con el 50%; y las aromáticas, con el 41%.

Estos números reflejan una mayor diversificación de la oferta exportable argentina y un creciente protagonismo de actividades que tradicionalmente tenían una menor participación dentro del comercio exterior.

Más de 125 mercados y una demanda en expansión

Otro dato destacado del informe es la amplitud de los destinos alcanzados por la producción argentina. Durante el primer cuatrimestre, los productos agroindustriales llegaron a más de 125 países.

Los problemas económicos vienen desde enero, con un éxodo de tambos provocado por pagos incumplidos y la multiplicación de cheques rechazados. Foto: Archivo El LitoralTambién se destacaron los lácteos, con un aumento del 24%

Los diez principales compradores concentraron algo más del 53% del volumen total exportado. Entre ellos se encuentran Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Egipto, Bangladesh, Malasia y Chile.

No obstante, el crecimiento más significativo se observó en numerosos mercados que incrementaron fuertemente sus compras respecto del año anterior.

Según la Secretaría de Agricultura, un total de 77 países aumentaron sus importaciones de productos agroindustriales argentinos. Entre los casos más destacados aparecen Bulgaria, Tailandia, Rumania, Guatemala, Francia, Canadá, Singapur, República Dominicana, Turquía y Marruecos, todos con incrementos superiores al 100%.

Mirá tambiénSanta Fe presiona para acelerar la adjudicación de la Hidrovía y reducir costos logísticos

Este fenómeno muestra una creciente diversificación geográfica de las exportaciones y una mayor presencia de Argentina en mercados que hasta hace pocos años tenían una participación más reducida.

El aporte del sector a la economía nacional

Los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre refuerzan el papel estratégico de la agroindustria como principal generadora de divisas para el país.

La combinación de mayores volúmenes exportados y una sólida demanda internacional permitió alcanzar cifras históricas en un contexto donde la competitividad, la apertura de mercados y la diversificación de destinos aparecen como factores clave para sostener el crecimiento.

Desde el Gobierno nacional atribuyeron parte de estos resultados a las políticas orientadas a facilitar el comercio exterior, ampliar mercados, promover acuerdos comerciales, simplificar procesos administrativos y reducir la carga impositiva sobre las actividades productivas.

Mirá tambiénEl maíz argentino gana terreno en el mundo y acelera las exportaciones

Con un volumen récord de más de 41 millones de toneladas exportadas y ventas por más de 17.000 millones de dólares en apenas cuatro meses, la agroindustria argentina ratifica su condición de sector estratégico para la generación de empleo, inversión y divisas, mientras continúa ampliando su presencia en los mercados internacionales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
#TEMAS:
Puertonegocios
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Javier Milei
Luis Caputo
Ministerio de Economía
Actividad económica

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro