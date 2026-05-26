El sector agroindustrial volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la economía argentina. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones agroindustriales alcanzaron un volumen récord de 41,07 millones de toneladas, marcando el mejor desempeño para un primer cuatrimestre desde que existen registros comparables.
La agroindustria alcanzó un récord histórico de exportaciones en el primer cuatrimestre
Las exportaciones agroindustriales argentinas registraron un nuevo récord histórico durante el primer cuatrimestre de 2026. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, los envíos al exterior alcanzaron 41,07 millones de toneladas, el mayor volumen registrado para los primeros cuatro meses de un año, con un crecimiento del 18% respecto de 2025 y ventas por más de 17.000 millones de dólares.
La información fue difundida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a partir de datos elaborados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional sobre la base de estadísticas oficiales del INDEC.
Además del récord en volumen, las exportaciones generaron ingresos por 17.095 millones de dólares, cifra que representa un incremento interanual del 16%, confirmando el fuerte dinamismo que mantiene el sector en los mercados internacionales.
Los complejos productivos que impulsaron el crecimiento
El informe destaca que los 54 complejos agroindustriales que conforman la matriz exportadora argentina registraron una evolución positiva, aunque algunos sectores sobresalieron por encima del promedio.
Entre los principales incrementos se ubicó el complejo girasol, que experimentó un crecimiento del 169% en volumen exportado respecto del mismo período de 2025.
También se destacaron el trigo, con una expansión del 75%; las legumbres, con una mejora del 42%; la pesca, que creció un 28%; los lácteos, con un aumento del 24%; y las denominadas hortalizas pesadas, que registraron un incremento del 20%.
El desempeño positivo no se limitó a los complejos de mayor volumen. Varias economías regionales mostraron una notable recuperación y expansión en los mercados externos.
La apicultura lideró este grupo con un crecimiento del 84%, seguida por el tabaco, que aumentó un 83%; las forrajeras y el sector porcino, ambos con un avance del 78%; el algodón, con una suba del 73%; la colza, con un incremento del 55%; los cítricos agrios, con el 50%; y las aromáticas, con el 41%.
Estos números reflejan una mayor diversificación de la oferta exportable argentina y un creciente protagonismo de actividades que tradicionalmente tenían una menor participación dentro del comercio exterior.
Más de 125 mercados y una demanda en expansión
Otro dato destacado del informe es la amplitud de los destinos alcanzados por la producción argentina. Durante el primer cuatrimestre, los productos agroindustriales llegaron a más de 125 países.
Los diez principales compradores concentraron algo más del 53% del volumen total exportado. Entre ellos se encuentran Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Egipto, Bangladesh, Malasia y Chile.
No obstante, el crecimiento más significativo se observó en numerosos mercados que incrementaron fuertemente sus compras respecto del año anterior.
Según la Secretaría de Agricultura, un total de 77 países aumentaron sus importaciones de productos agroindustriales argentinos. Entre los casos más destacados aparecen Bulgaria, Tailandia, Rumania, Guatemala, Francia, Canadá, Singapur, República Dominicana, Turquía y Marruecos, todos con incrementos superiores al 100%.
Este fenómeno muestra una creciente diversificación geográfica de las exportaciones y una mayor presencia de Argentina en mercados que hasta hace pocos años tenían una participación más reducida.
El aporte del sector a la economía nacional
Los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre refuerzan el papel estratégico de la agroindustria como principal generadora de divisas para el país.
La combinación de mayores volúmenes exportados y una sólida demanda internacional permitió alcanzar cifras históricas en un contexto donde la competitividad, la apertura de mercados y la diversificación de destinos aparecen como factores clave para sostener el crecimiento.
Desde el Gobierno nacional atribuyeron parte de estos resultados a las políticas orientadas a facilitar el comercio exterior, ampliar mercados, promover acuerdos comerciales, simplificar procesos administrativos y reducir la carga impositiva sobre las actividades productivas.
Con un volumen récord de más de 41 millones de toneladas exportadas y ventas por más de 17.000 millones de dólares en apenas cuatro meses, la agroindustria argentina ratifica su condición de sector estratégico para la generación de empleo, inversión y divisas, mientras continúa ampliando su presencia en los mercados internacionales.