Con precios firmes, mejores perspectivas para la carne y un renovado interés por la integración productiva, el 13° Congreso Ganadero Rosario 2026 reunirá a referentes de toda la cadena para analizar el futuro de una actividad que vuelve a ganar protagonismo en la economía argentina.
Congreso Ganadero Rosario: la ganadería pone primera en un escenario de expansión y nuevos desafíos
La ciudad de Rosario volverá a convertirse en uno de los principales centros de discusión del sector pecuario con la realización del 13° Congreso Ganadero Rosario 2026, organizado por la Sociedad Rural de Rosario.
El encuentro se desarrollará el próximo 11 de junio bajo el lema “Procesando señales de expansión y dinamismo”, en un contexto marcado por la recuperación de la actividad, la mejora de los indicadores productivos y las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.
La decimotercera edición del Congreso Ganadero llega en un momento clave para la producción bovina argentina. Tras varios años de estancamiento, el sector comienza a mostrar señales de recomposición impulsadas por mejores precios, avances tecnológicos y una creciente demanda global de proteínas animales.
En este escenario, productores, técnicos, empresarios, consignatarios, industriales y especialistas se darán cita para debatir las perspectivas de crecimiento y los desafíos que enfrenta la cadena ganadera.
El debate que marcará la agenda ganadera
El evento tendrá modalidad híbrida, permitiendo la participación presencial y también vía streaming, con acceso libre y gratuito. La propuesta incluirá paneles técnicos, conferencias y exposiciones orientadas a mejorar la eficiencia productiva, incrementar los kilos de carne por animal y fortalecer la competitividad de los sistemas ganaderos.
Entre los temas que ocuparán un lugar central en la agenda aparecen la integración entre agricultura y ganadería, el uso de cultivos de servicio, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la innovación tecnológica y la sanidad animal.
Especialistas del sector abordarán estrategias para lograr planteos más estables desde el punto de vista económico, productivo y ambiental, una tendencia que gana cada vez más espacio en la región núcleo.
Además, el Congreso buscará ofrecer una lectura integral del nuevo ciclo que atraviesa la actividad. Los organizadores destacan que el crecimiento futuro no dependerá únicamente del aumento del stock bovino, sino principalmente de una mejora en la productividad, la gestión eficiente de los recursos y la incorporación de tecnología dentro de los establecimientos.
Referencia nacional
Con trece ediciones consecutivas, el Congreso Ganadero Rosario se consolidó como uno de los espacios de referencia para la cadena de ganados y carnes del país.
En un contexto donde la ganadería vuelve a ocupar un lugar estratégico dentro de la agroindustria argentina, el encuentro buscará generar herramientas, conocimientos y vínculos que permitan capitalizar las oportunidades de un sector que atraviesa una etapa de renovado optimismo.