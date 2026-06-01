La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una nueva reducción de retenciones al agro volvió a abrir el debate sobre el equilibrio entre alivio fiscal para el sector productivo y el impacto sobre las cuentas públicas. En ese escenario, el economista Germán Rollandi analizó cómo podrían influir en la producción, la recaudación y el crecimiento económico durante los próximos años.
Baja de retenciones al campo: cómo impactará en la recaudación y la economía
El economista Germán Rollandi analizó las medidas anunciadas por el Gobierno, los beneficios esperados para la producción agropecuaria y los desafíos fiscales que podrían aparecer en los próximos años.
Según explicó, la baja de derechos de exportación no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia que comenzó meses atrás. “Recordemos que el gobierno ya arrancó desde comienzo del año pasado con una serie de anuncios y medidas de disminución de retenciones”, señaló.
El especialista recordó que primero se implementaron reducciones temporales durante el primer semestre de 2025, luego convertidas en permanentes, y posteriormente se anunció una nueva baja a fines del año pasado.
Los primeros beneficiados
Rollandi explicó que el contexto productivo influyó de manera directa en la decisión oficial, especialmente por el escenario que atraviesa el trigo. “La próxima siembra que se produce ahora en los meses más fríos del año iba a terminar siendo mucho menor de la que preveían todos los analistas”, sostuvo.
Según detalló, aunque el precio del trigo tuvo una mejora importante, el incremento no logró compensar el fuerte aumento de costos productivos. “El precio del trigo, si bien está en máximos históricos, subió un 50% nada más, mientras que los costos, principalmente transporte y urea, subieron más de 86%”, indicó.
Ante ese panorama, el Gobierno decidió reducir la alícuota de retenciones al trigo y la cebada, que pasará del 7,5% al 5,5%.
Sin embargo, el economista aclaró que el impacto inmediato sobre la recaudación será limitado porque gran parte de la cosecha ya fue comercializada. “Está diseñado para influir en la siembra que vamos a ver recién sobre diciembre de este año, no tanto con las ventas que ya están bastante cerradas en términos de precio”, explicó.
El foco de la estrategia
El plan oficial también contempla una reducción progresiva para otros cultivos clave. De acuerdo con Rollandi, el maíz y el sorgo tendrán un esquema trimestral hasta alcanzar una alícuota del 5,5% hacia 2028, mientras que el girasol avanzará más rápido por tener una carga impositiva menor.
La principal atención, sin embargo, está puesta en la soja, uno de los motores del ingreso de divisas del país. “Caputo dijo: ‘0,25% en 2027 y 0,50% en 2028’, con lo cual a diciembre de 2028 la alícuota de soja estaría en 15%”, detalló.
El economista remarcó que muchos productores ya muestran señales de inclinarse hacia este cultivo debido a sus menores costos iniciales. “La soja tiene menos costos iniciales de implantación, es un paquete mucho más barato que el maíz y brinda el mismo rendimiento”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la reducción de retenciones podría reforzar aún más esa tendencia y mejorar la rentabilidad del sector, en un contexto donde “los márgenes estaban bastante ajustados”.
La apuesta económica
Pese al beneficio esperado para el agro, Rollandi advirtió que el esquema tendrá un costo relevante sobre la recaudación.
Actualmente, los derechos de exportación representan cerca del 0,72% del PBI, aunque ya muestran una caída producto de reducciones anteriores.
Para 2026, el economista proyectó un impacto acotado, pero advirtió que el peso fiscal crecerá en los años siguientes. “El gobierno estimó 415 millones de dólares que resigna por las retenciones, principalmente soja. Las industriales, 115 millones. Ya estamos hablando de cerca de 600 millones de dólares que el gobierno va a resignar en 2027”, indicó.
Además, sostuvo que el esquema también condicionará al próximo gobierno debido al cronograma gradual previsto hasta 2028. Aun así, explicó que el Ejecutivo apuesta a recuperar parte de esos ingresos mediante mayor actividad económica. “El gobierno apunta a que si reduce alícuotas de retenciones, la producción agropecuaria va a crecer, eso va a movilizar la economía”, señaló.
Según precisó, la expectativa oficial es sumar unos 5.000 millones de dólares extra en exportaciones y generar un crecimiento adicional del 0,4% del PBI.
“Es una estrategia un poco arriesgada, pero una apuesta grande”, resumió Rollandi, quien advirtió que el verdadero impacto recién podrá medirse hacia mediados del año próximo, cuando se vea si la economía efectivamente logra reactivarse o no.