Con buena humedad en los suelos

Comenzó la campaña fina: la siembra de trigo ya cubre más del 14% del área proyectada

La campaña fina 2026/27 comenzó con un ritmo de siembra superior al habitual gracias a las favorables condiciones de humedad presentes en gran parte del área agrícola. Mientras el trigo registra uno de los avances más rápidos de los últimos años, la cosecha de soja se perfila entre las mejores de la historia y el maíz continúa su recolección con buenas expectativas productivas.