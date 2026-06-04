Ganadería

La faena vacuna continúa en retroceso y se profundiza la retención de hacienda

La menor disponibilidad de animales y una creciente estrategia de retención por parte de los productores están reduciendo la oferta de ganado para faena. Según un informe de ROSGAN, mayo marcó el decimotercer mes consecutivo de caída interanual en los envíos a frigoríficos, consolidando una tendencia que ya comienza a impactar en el mercado de la carne vacuna.