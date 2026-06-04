Congreso MAIZAR

¿Cuáles son las estrategias para cerrar la brecha productiva en maíz?

El trabajo de Aapresid, justamente, se enfoca en la salud del suelo a través de la intensificación y diversificación de rotaciones para mantenerlo vivo y activo la mayor parte del tiempo posible. En tal sentido, destacó que no solo se trata de insumos, sino de la aplicación de tecnologías de proceso.