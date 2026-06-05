Guía Estratégica para el Agro

¿Vuelve el maíz? ¿Se puede repetir el escenario de siembra récord del año pasado?

Con la urea a 1.000 u$s/t, la soja ganaba el mundial y se imponía en la gruesa 2026/27. Pero si bien el escenario es de cautela ante los altos costos de siembra, el maíz vuelve a mostrar en las encuestas la preferencia que le tiene el productor.