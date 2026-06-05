Iniciativa ciudadana

Un santafesino creó una guía para entender el nivel del Paraná y evitar falsas alarmas

Se trata de una herramienta para leer los datos oficiales del río en tiempos de incertidumbre climática. El documento de cuatro páginas es ofrecido de forma libre y gratuita. El antecedente de las falsas alertas de las aplicaciones en móviles.