El fenómeno de El Niño se está desarrollando más rápido de lo esperado en el océano Pacífico y los especialistas ya advierten sobre la posibilidad de un evento históricamente fuerte durante los próximos meses.
Alertan que El Niño avanza más rápido de lo esperado y podría ser históricamente fuerte
La NOAA advirtió que el fenómeno se está fortaleciendo antes de lo previsto y aumentan las probabilidades de un evento extremo hacia fines de 2026.
La advertencia fue emitida por el Centro de Predicción Climática de la NOAA, que elevó las probabilidades de un “Súper Niño” entre finales de 2026 y comienzos de 2027.
Qué significa un “Súper Niño”
El Niño es un fenómeno natural que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial tropical se calientan por encima de los valores normales y alteran los patrones atmosféricos globales.
Ese cambio puede modificar lluvias, temperaturas, sequías, huracanes y olas de calor en distintas regiones del planeta.
Los especialistas consideran que un evento alcanza la categoría de “Súper Niño” cuando la temperatura superficial del mar supera los dos grados por encima del promedio histórico.
Las probabilidades crecieron en pocas semanas
Según el nuevo informe de la NOAA, existe una probabilidad cercana al 66 % de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte.
Además, las chances de un “Súper Niño” entre noviembre y enero aumentaron de una posibilidad sobre cuatro a aproximadamente una sobre tres en apenas un mes.
Los científicos explicaron que el cambio responde a la enorme masa de agua cálida acumulada bajo la superficie del Pacífico central y oriental durante las últimas semanas.
Qué efectos podría provocar
Los eventos intensos de El Niño suelen provocar sequías severas en algunas regiones y lluvias extremas e inundaciones en otras partes del mundo.
También pueden alterar la temporada de huracanes en el Atlántico, reducir los monzones en India y aumentar el riesgo de incendios forestales y olas de calor.
Los especialistas señalaron además que los impactos pueden variar según la intensidad del fenómeno y la evolución de las condiciones atmosféricas durante los próximos meses.
Los antecedentes más fuertes
El último “Súper Niño” ocurrió entre 2015 y 2016 y fue considerado uno de los más intensos desde que existen registros modernos.
Otros eventos de gran magnitud se registraron en 1997-1998, 1982-1983 y 1972-1973.
Algunos modelos climáticos proyectan incluso que el fenómeno actual podría convertirse en uno de los más fuertes desde que comenzaron las mediciones oficiales en 1950.