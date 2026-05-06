La temporada de huracanes 2026 en el Caribe, el Atlántico Norte y el Golfo de México, que comenzará formalmente el próximo 1 de junio, presenta un panorama de mayor alivio en comparación con años anteriores. Según los últimos informes del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) y organismos internacionales, el desarrollo del fenómeno de El Niño actuará como un factor determinante para frenar la proliferación de tormentas de gran magnitud en la región.
El Niño será el "escudo" del Caribe: pronostican una temporada de huracanes menos activa para 2026
Por la presencia del fenómeno meteorológico, expertos estiman que la formación de ciclones en el Atlántico estará por debajo de los promedios históricos. Sin embargo, advierten que la intensidad de los pocos eventos previstos podría ser significativa.
El rol de El Niño y el enfriamiento oceánico
La clave de este pronóstico radica en la interacción entre la atmósfera y el océano. Los meteorólogos explican que El Niño genera un cambio en los patrones de viento —conocido como cizalladura— que dificulta que las tormentas tropicales se organicen y ganen fuerza.
A esto se suma que, en las últimas semanas, la superficie del mar en la franja tropical del Atlántico Norte ha registrado un ligero enfriamiento. Esta combinación de factores crea un entorno "hostil" para la formación de ciclones, marcando un quiebre respecto a la tendencia de temporadas hiperactivas que se venían registrando.
Cifras y proyecciones para 2026
Para este ciclo, que se extiende hasta el 30 de noviembre, las proyecciones detallan lo siguiente:
- Organismos tropicales: se espera la formación de 11 sistemas con nombre.
- Huracanes: de ese total, 5 podrían alcanzar la categoría de huracán.
- Gran intensidad: se estima que al menos 2 de ellos sean de categorías mayores (3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson).
En cuanto a la distribución geográfica, el informe técnico prevé que ocho de estos sistemas se desarrollen en el Atlántico abierto, dos en el Mar Caribe y uno en el Golfo de México. Para los países de la cuenca, como Cuba, el riesgo de ser impactado por un huracán se califica como "moderado" (40%), mientras que la probabilidad de tormentas tropicales asciende al 75%.
El contraste con el devastador 2025
El reporte llega tras un 2025 que dejó marcas profundas en la región. El año pasado se contabilizaron 13 tormentas con nombre, destacándose el huracán Melissa. Aquel ciclón de gran intensidad causó estragos en Jamaica, Cuba, Bahamas y Bermudas, dejando un saldo de decenas de víctimas fatales y daños materiales multimillonarios.
A pesar de que los modelos indican una temporada más "tranquila", los especialistas insisten en la importancia de la prevención. Históricamente, el pico de actividad ocurre entre finales de agosto y septiembre, y basta con que un solo sistema toque tierra en zonas pobladas para transformar una temporada "baja" en una catástrofe humanitaria.