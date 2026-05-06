Tormentas de gran magnitud

El Niño será el "escudo" del Caribe: pronostican una temporada de huracanes menos activa para 2026

Por la presencia del fenómeno meteorológico, expertos estiman que la formación de ciclones en el Atlántico estará por debajo de los promedios históricos. Sin embargo, advierten que la intensidad de los pocos eventos previstos podría ser significativa.