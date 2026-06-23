Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Accidente
Un auto volco en RN 168 sentido Paraná - Santa Fe a la altura del acceso a Ruta 1
En la ciudad de Rosario
La circulación en los accesos a la ciudad al momento es fluida, visibilidad 15 km. Av. Circunvalación no presenta demoras.
Tránsito en la provincia de Santa Fe
Atención en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan las modificaciones en la circulación debido a la construcción del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé.
En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, permanece habilitado un desvío para quienes viajan hacia Santo Tomé. En ese sector, la calzada que ingresa a Santa Fe funciona con doble sentido de circulación durante unos 200 metros.
Se recomienda conducir con precaución, prever demoras superiores a las habituales o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Trabajos sobre la Ruta Nacional 11
Siguen las tareas de mejora en la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas, en Puerto General San Martín.
Las obras se realizan diariamente entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizada la jornada laboral, el tránsito se normaliza.
El esquema de circulación dispuesto es el siguiente:
Hacia el sur: circulación habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Hacia el norte: pueden transitar vehículos livianos y transporte público. Se recomienda utilizar las calles América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista. Los camiones son desviados por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.
Obras en rutas provinciales
Además, continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos puntos de la provincia, por lo que se solicita respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad en los sectores intervenidos.
Las obras se desarrollan sobre rutas provinciales y nacionales de los departamentos Constitución, Vera, Rosario, Iriondo, San Justo, General López, Las Colonias, San Martín, San Cristóbal, San Javier, La Capital, San Jerónimo, San Lorenzo y General Obligado.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA)
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)
Saavedra entre Moreno y Monseñor Zaspe (09.30 - 13.00 hs)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Córdoba – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zona afectada: Saavedra entre Moreno y Monseñor Zaspe (09.30 – 12.30 hs.)
Línea 4 (ida): de recorrido por calle Salta - Urquiza- Av. Gral. López – Saavedra a recorrido habitual.