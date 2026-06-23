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En Vivo Martes 23 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:27 / Mar. 23.06.2026

Accidente

Un auto volco en RN 168 sentido Paraná - Santa Fe a la altura del acceso a Ruta 1

07:16 / Mar. 23.06.2026

En la ciudad de Rosario

La circulación en los accesos a la ciudad al momento es fluida, visibilidad 15 km. Av. Circunvalación no presenta demoras.

07:15 / Mar. 23.06.2026

Tránsito en la provincia de Santa Fe

Atención en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Continúan las modificaciones en la circulación debido a la construcción del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé.

En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, permanece habilitado un desvío para quienes viajan hacia Santo Tomé. En ese sector, la calzada que ingresa a Santa Fe funciona con doble sentido de circulación durante unos 200 metros.

Se recomienda conducir con precaución, prever demoras superiores a las habituales o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.

Trabajos sobre la Ruta Nacional 11

Siguen las tareas de mejora en la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas, en Puerto General San Martín.

Las obras se realizan diariamente entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizada la jornada laboral, el tránsito se normaliza.

El esquema de circulación dispuesto es el siguiente:

Hacia el sur: circulación habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.

Hacia el norte: pueden transitar vehículos livianos y transporte público. Se recomienda utilizar las calles América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista. Los camiones son desviados por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.

Obras en rutas provinciales

Además, continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos puntos de la provincia, por lo que se solicita respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad en los sectores intervenidos.

Las obras se desarrollan sobre rutas provinciales y nacionales de los departamentos Constitución, Vera, Rosario, Iriondo, San Justo, General López, Las Colonias, San Martín, San Cristóbal, San Javier, La Capital, San Jerónimo, San Lorenzo y General Obligado.

06:44 / Mar. 23.06.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.

06:43 / Mar. 23.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA)

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)

Saavedra entre Moreno y Monseñor Zaspe (09.30 - 13.00 hs)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)

06:43 / Mar. 23.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)

06:42 / Mar. 23.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Córdoba – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona afectada: Saavedra entre Moreno y Monseñor Zaspe (09.30 – 12.30 hs.)

Línea 4 (ida): de recorrido por calle Salta - Urquiza- Av. Gral. López – Saavedra a recorrido habitual.

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