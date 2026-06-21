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Santa Fe celebró el Día de la Bandera con un masivo festival

Más de 1.000 vecinos se acercaron para participar del evento. La jornada incluyó un emotivo desfile cívico-militar, la promesa de lealtad de alumnos de cuarto grado tomada por un excombatiente de Malvinas, patios gastronómicos y un festival folclórico solidario.