Santa Fe ciudad

Facundo Zuviría brilla más: inauguraron 12 cuadras de guirnaldas lumínicas para potenciar el comercio local

Se encendió la primera etapa de guirnaldas lumínicas que abarca unas 12 cuadras del centro comercial. El proyecto fue impulsado por ACIPA junto al senador Paco Garibaldi y la Municipalidad de Santa Fe, con el objetivo de potenciar el comercio santafesino en la víspera del Día de la Bandera.