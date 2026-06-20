Con un importante acompañamiento de comerciantes y vecinos, este viernes por la noche quedó oficialmente inaugurada la primera etapa del nuevo sistema de iluminación con guirnaldas sobre la avenida Facundo Zuviría. El encendido marcó además el inicio de una propuesta para fortalecer la actividad comercial de la zona en la antesala del Día de la Bandera.
Facundo Zuviría brilla más: inauguraron 12 cuadras de guirnaldas lumínicas para potenciar el comercio local
Se encendió la primera etapa de guirnaldas lumínicas que abarca unas 12 cuadras del centro comercial. El proyecto fue impulsado por ACIPA junto al senador Paco Garibaldi y la Municipalidad de Santa Fe, con el objetivo de potenciar el comercio santafesino en la víspera del Día de la Bandera.
La iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la Avenida (ACIPA), que contó con el respaldo y la gestión del senador Paco Garibaldi y del intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. El objetivo es revitalizar y dotar de mayor atractivo, dinamismo y seguridad a uno de los corredores comerciales más importantes del norte de la ciudad.
La intervención prevé la instalación de guirnaldas lumínicas desde Milenio de Polonia hasta Estanislao Zeballos. En esta primera etapa, se habilitó el tramo comprendido entre Milenio de Polonia y Hernandarias, unas 12 cuadras donde se concentra una intensa actividad comercial.
Durante la actividad, que tuvo como punto de encuentro la intersección de la avenida con calle Presidente Roca, el senador Paco Garibaldi destacó la importancia de escuchar y acompañar los proyectos que nacen del propio territorio: “Lo que me pone muy contento es concretarlo y, fundamentalmente, de la manera en que se hizo. Frente a una situación económica muy difícil y dura, los comerciantes de Facundo Zuviría siempre proponen alternativas para mejorar la avenida y potenciar la actividad”, señaló el legislador.
En ese sentido, Garibaldi detalló la dinámica del trabajo coordinado: “La Municipalidad se encargó de la instalación, y nosotros de la coordinación y los materiales. Cada uno hizo su parte para lograr el objetivo de que toda la avenida, desde Milenio de Polonia hasta Estanislao Zeballos, cuente con una mejor iluminación, más linda y más segura. Esa es la forma de trabajo, articulando entre todos”.
Asimismo, de cara a las celebraciones del 20 de junio, el senador concluyó, “En Santa Fe cada avenida tiene su fecha patria específica y el Día de la Bandera le pertenece a Facundo Zuviría. Es muy lindo celebrarlo con un desfile cívico-militar y un festival folclórico, promoviendo el encuentro de nuestras tradiciones para que las familias se reúnan, disfruten de este hermoso corredor comercial y nos encontremos juntos muchos santafesinos más”.
Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti valoró el trabajo conjunto con el legislador y los representantes del sector productivo, señalando que “Sin lugar a dudas, lo más importante es la iniciativa de los vecinos y comerciantes de golpear puertas para mejorar su avenida. Para lograr esto hay que trabajar en equipo, el Municipio aportó los dispositivos y el trabajo de los empleados municipales para la instalación, Paco sumó los materiales y la logística, y los comerciantes sumaron todo su compromiso”.
En ese sentido, el mandatario local remarcó el impacto de la obra en el espacio público, “Ahí está el combo, las cosas en equipo se pueden hacer y se concretan. El beneficio es directo para cualquier ciudadano que transite por acá, encontrando una avenida más iluminada, más linda con estas guirnaldas de luces LED, que es la Santa Fe que todos queremos”.
Finalmente, Silvio Pitich, presidente de ACIPA y en representación de los comerciantes y las instituciones de la avenida que participaron del encendido, expresó su satisfacción por el logro alcanzado: El motivo de impulsar esta iluminación tipo guirnalda fue levantar la avenida, ayudar al comerciante en este momento, y hacer que el corredor sea mucho más transitable, seguro y amigable para toda la gente que nos visita”, destacaron desde la entidad.
El emotivo momento del encendido lumínico contó con el acompañamiento de una gran cantidad de comerciantes y vecinos que se acercaron a registrar la transformación de la tradicional avenida.