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Nuevo puente Carretero: trabajan sobre la estructura y en ambas cabeceras

El Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santo Tomé comenzaron a trabajar en el área urbana de la vecina ciudad. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, precisó que “para la construcción del nuevo puente, una de las obras más emblemáticas de la gestión del gobernador Pullaro, ya tenemos un 40% de avance”.

Adiós a la casa de la cabecera del lado Santo Tomé, y bienvenidas las obras de acceso al futuro puente. Gobierno de Santa Fe.Adiós a la casa de la cabecera del lado Santo Tomé, y bienvenidas las obras de acceso al futuro puente. Gobierno de Santa Fe.
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Con varios frentes de obras activos que desarrolla el Gobierno Provincial para la construcción del nuevo Puente Carretero, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, supervisó el inicio de las tareas en la zona urbana de Santo Tomé y brindó precisiones sobre la evolución de la obra.

El nuevo, el viejo... Fernando Nicola.El nuevo, el viejo... Fernando Nicola.

En este sentido, el ministro Enrico aseguró que “estamos en el 40% de una de las obras más importantes del gobierno de Maximiliano Pullaro, que avanza en todos los frentes al mismo tiempo: columnas e infraestructura, acceso a Santa Fe, y ahora también a unos pasitos de calle Mitre porque hoy empezamos con las tres intervenciones que vamos a hacer en Santo Tomé, consensuadas con el intendente Miguel Weiss y el senador Julio “Paco” Garibaldi”.

Sobre el Salado. Gobierno de Santa Fe.Sobre el Salado. Gobierno de Santa Fe.

“Vamos a intervenir Mitre, Avenida 7 de marzo en dos tramos, y después parte de Candioti. Tenemos un plazo de 8 meses para trabajar este frente de trabajo, mientras continuamos con el frente del puente, y el de la cabecera de Santa Fe”, sintetizó el ministro Enrico.

Hay puente. Fernando Nicola.Hay puente. Fernando Nicola.

Ante las consultas sobre el desarrollo de las tareas y su relación con la altura del Río Salado, el titular de Obras Públicas afirmó que “el río creció pero no nos detiene, no frena la obra, porque tenemos trabajo en cada sector todos los días".

De esta manera, la estructura de más de 1.300 metros sobre el río Salado, la más larga financiada y construida íntegramente por la Provincia de Santa Fe, sostiene su ritmo con múltiples frentes simultáneos: doce vanos de superestructura montados, la infraestructura de cimentación casi completa con 130 columnas ejecutadas y los accesos urbanos en ejecución en ambas cabeceras.

Las tareas en la estructura

En infraestructura, los números reflejan una obra en su etapa final de cimentación: 131 de los 136 pilotes están ejecutados, 130 de las 136 columnas están hormigonadas y 40 de los 42 cabezales están terminados, lo que equivale a 40 pilas completas.

Otra vista del suelo rellenado para avanzar con la cabecera santafesina. Fernando Nicola.Otra vista del suelo rellenado para avanzar con la cabecera santafesina. Fernando Nicola.

Los cinco pilotes y seis columnas restantes corresponden a las Pilas 2 y 3, ubicadas en el cauce activo del Salado donde la creciente obliga a esperar la bajante para retomar. El estribo de la cabecera Santa Fe está finalizado, mientras que el estribo de Santo Tomé está próximo a iniciarse, donde los pilotes ya están hormigonados.

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En este sentido, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, subrayó que la situación hídrica no compromete el cronograma general y dijo que “esperamos que baje el Salado para ejecutar las Pilas 2 y 3, pero eso no nos detiene. La superestructura avanza, los accesos avanzan y los pilotes los completamos en cuanto el río nos dé el espacio. Hay obra en cada frente todos los días".

Relleno y consolidación del suelo para la nueva trama. Fernando Nicola.Relleno y consolidación del suelo para la nueva trama. Fernando Nicola.

En cuanto a la superestructura, el avance es sostenido: 80 vigas están fabricadas de las 215 totales y 62 ya están montadas, completando 12 vanos enteros y uno parcial de los 43 que tendrá el puente.

Las vigas se producen en dos fuentes: el obrador de San Luis, donde se completó la ejecución de las primeras 56, y la planta santafesina la Ruta Nacional N° 19, entre San Agustín y Santo Tomé, donde se fabrican las 159 restantes. Actualmente hay 5 vigas acopiadas y 6 disponibles para traslado desde la fábrica. En prelosas, 11 vanos están completos con fabricación suficiente para llegar a 15, y los tableros hormigonados suman 6, con 2 más previstos en ejecución.

Vista de las obras en la cabecera santafesina. Fernando Nicola.Vista de las obras en la cabecera santafesina. Fernando Nicola.

"Visitamos el Club Ministerio, hablamos con su presidente y nos comprometimos a trabajar en conjunto por la protección de la barranca en sus terrenos. Es parte de la responsabilidad que asumimos con el entorno de la obra”, afirmó Seghezzo.

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En el acceso Santa Fe

En cuanto al acceso Santa Fe, actualmente se realizan trabajos de subrasante mejorada con cal y hormigonado de base en la calzada norte, entre el Automóvil Club y el Puente Circunvalación, y al mismo tiempo continúan los trabajos de terraplenamiento.

Obreros trabajando. Fernando Nicola.Obreros trabajando. Fernando Nicola.

La obra, que no cuenta con financiamiento nacional y es ejecutada íntegramente con fondos santafesinos, avanza en uno de los proyectos de infraestructura más significativos de la gestión de Maximiliano Pullaro. Cuando esté concluida, el nuevo viaducto sumará capacidad de cruce al corredor metropolitano Santa Fe–Santo Tomé, uno de los más transitados de la provincia, y completará la conectividad sobre el Salado junto al puente existente.

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