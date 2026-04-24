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Nuevo puente Carretero: trabajan sobre la estructura y en ambas cabeceras

El Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santo Tomé comenzaron a trabajar en el área urbana de la vecina ciudad. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, precisó que “para la construcción del nuevo puente, una de las obras más emblemáticas de la gestión del gobernador Pullaro, ya tenemos un 40% de avance”.