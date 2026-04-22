Este miércoles se avanzó con las obras del nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé, puntualmente con las tareas sobre la casa ubicada en la intersección de Mitre y 7 de Marzo.
La demolición de la casa junto al nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé en imágenes
Se avanzó con las tareas en el lado santotomesino. La trazada paralela al Carretero debe ingresar a la ciudad por dicho sector.
La vivienda en cuestión se encuentra sobre la trazada planificada de acceso al lado santotomesino del viaducto que se está construyendo de forma paralela al Carretero.
Se trata de un punto clave de la obra en el cual este 22 de abril ya quedó “limpio” para la continuidad de las acciones planificadas. Las postales quedaron reflejadas por el drone de El Litoral.
El detalle de la demolición
Según confirmó a El Litoral previamente el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santo Tomé, Hernán Palmich, "la demolición -que está a cargo de Vialidad Provincial- arrancó el 13 de abril con una parte que ya se derrumbó, y esta semana ya se termina". La intervención forma parte de una serie de tareas preliminares que anteceden al inicio de las obras viales más visibles en la zona y que complementan el ingreso del viaducto a la ciudad.
"La necesidad de que el nuevo tablero del puente se incorpore de manera plena también a avenida 7 de Marzo marcan a ese terreno como la posibilidad de arribo del puente a la ciudad", explicó el funcionario.
En ese sentido, detalló que inicialmente se evaluó avanzar con una expropiación de la vivienda por razones de interés público, pero finalmente se alcanzó un acuerdo económico con el propietario. "Se llegó a una compraventa entre la provincia y el propietario, así que ese fue el modo de solución", dijo.
La demolición permitirá avanzar con la ampliación de la avenida 7 de Marzo y la reconfiguración de calles clave como Mitre y Candioti, lo que apunta a mejorar la circulación vehicular en uno de los accesos más importantes al área metropolitana.