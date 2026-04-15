Mientras la construcción del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé avanza a pasos significativos, se está llevando a cabo la demolición de una vivienda ubicada en la cabecera santotomesina. La casa está emplazada en la intersección de Mitre y 7 de Marzo y se encuentra en un punto estratégico de la traza vial del viaducto.
Demuelen una casa en Santo Tomé por donde pasa la traza del nuevo puente
Se trata de la única propiedad afectada al diseño del viaducto dado que está ubicada en un punto crítico de la obra. Las tareas de derrumbe culminarían esta semana.
Según confirmó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santo Tomé, Hernán Palmich, "la demolición -que está a cargo de Vialidad Provincial- arrancó el lunes de la semana pasada con una parte que ya se derrumbó, y esta semana ya se termina". La intervención forma parte de una serie de tareas preliminares que anteceden al inicio de las obras viales más visibles en la zona y que complementan el ingreso del viaducto a la ciudad.
"La necesidad de que el nuevo tablero del puente se incorpore de manera plena también a avenida 7 de Marzo marcan a ese terreno como la posibilidad de arribo del puente a la ciudad", explicó el funcionario.
En ese sentido, detalló que inicialmente se evaluó avanzar con una expropiación de la vivienda por razones de interés público, pero finalmente se alcanzó un acuerdo económico con el propietario. "Se llegó a una compraventa entre la provincia y el propietario, así que ese fue el modo de solución", dijo.
La demolición permitirá avanzar con la ampliación de la avenida 7 de Marzo y la reconfiguración de calles clave como Mitre y Candioti, lo que apunta a mejorar la circulación vehicular en uno de los accesos más importantes al área metropolitana.
Obras preliminares
Además de la remoción de la estructura, el municipio y la provincia ejecutan una serie de intervenciones complementarias. Entre ellas, Palmich mencionó "corrimientos provisorios de línea de media tensión, adecuación de bocas de registro de instalaciones sanitarias en la vía pública, poda en altura y otras tareas menores" necesarias para liberar el área donde luego se trabajará sobre las calzadas.
Estas acciones son clave para preparar el terreno antes de que comiencen las obras que implicarán modificaciones en la circulación. "A partir de la demolición y de estas obras preliminares es que vamos a estar avisando a los vecinos cómo se van a dar los próximos cortes y desvíos en las avenidas Mitre y 7 de Marzo", anticipó, y dijo que aún no hay fechas previstas.
Mayor jerarquía
El proyecto del nuevo puente no solo implica una mejora estructural en la conexión entre ciudades, sino también una reconfiguración del esquema vial urbano. "La obra plantea el cambio de sentidos de circulación de avenidas Mitre y Candioti, generando una llegada de avenida Mitre de manera directa al nuevo tablero del puente", indicó Palmich.
Este rediseño otorgará mayor jerarquía al egreso desde Santo Tomé, en contraste con la situación actual, donde -según describió- la circulación "le pide permiso a la avenida 7 de Marzo".
Si bien las tareas preliminares ya están en marcha, aún no hay una fecha confirmada para el inicio formal de las intervenciones sobre las calzadas. "Se espera conocer esa fecha en los próximos días, en base al avance de estas obras preliminares", señaló el secretario.
Toda la obra del puente y sus trabajos complementarios están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, que lidera el proyecto estratégico para mejorar la conectividad entre Santo Tomé y Santa Fe.