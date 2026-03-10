Arreglarán los puentes peatonales de riesgo en el "zanjón de la muerte" de Aristóbulo del Valle
La Municipalidad de Santa Fe abrió los sobres para la construcción de tres "cruces seguros" peatonales. Con un presupuesto de 73 millones de pesos, la obra busca mejorar la conectividad y la seguridad vial de los vecinos que transitan por el norte de la ciudad.
Al ser un canal a cielo abierto en gran parte de su extensión, los cruces seguros resultan vitales para evitar que los vecinos deban caminar cientos de metros para encontrar un paso estable. Foto: El Litoral
La fisonomía de la avenida Aristóbulo del Valle de la capital santafesina, en su tramo norte, se encamina hacia una transformación necesaria en términos de seguridad urbana. La Municipalidad de Santa Fe llevó a cabo este lunes la apertura de sobres para la licitación de nuevos puentes peatonales sobre el denominado "Zanjón de la Muerte", un sector que históricamente ha representado un peligro para los peatones.
Tras un primer llamado que resultó desierto debido a que el único oferente no cumplió con los requisitos técnicos, esta segunda instancia contó con la participación de dos empresas interesadas. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 73 millones de pesos y las ofertas presentadas se situaron en valores cercanos a lo previsto por el Ejecutivo local.
Ubicación estratégica y "cruces seguros"
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Arq. Eduardo Rudi, detalló que la intervención se concentra en puntos neurálgicos solicitados por la propia comunidad. "Son tres puentes que denominamos 'cruces seguros' y estarán ubicados en las intersecciones con las calles Los Cedros, Los Pinos y La Esmeralda", explicó el funcionario.
Estos nuevos pasos elevados se integrarán a un plan de movilidad más amplio que incluye:
Señalética integral: incorporación de señalización horizontal y vertical en cuatro cruces de calles ya existentes.
Infraestructura de transporte: mejoras en las garitas de colectivos del corredor.
Demolición de estructuras obsoletas: se eliminarán puentes antiguos que hoy presentan serios riesgos de estabilidad para los usuarios.
En 2025 El Litoral advirtió sobre desmoronamientos del suelo junto al gran zanjón a cielo abierto que separa ambas manos de circulación. Foto: Flavio Raina
Plazos de obra y logística vial
Una vez que la comisión evaluadora analice la documentación de los dos oferentes, se procederá a la adjudicación. Según estimaciones de Rudi, los trabajos podrían comenzar en aproximadamente 15 días. "Entendemos que es una obra de dos meses corridos. El objetivo es garantizar la transitabilidad y la seguridad del peatón que debe cruzar de un barrio al otro o acceder al transporte público", señaló.
Debido a que se utilizarán estructuras premoldeadas para agilizar los tiempos, se prevé el uso de maquinaria pesada para el izaje y ensamble de las piezas. Durante este proceso, se realizarán reducciones de calzada programadas en Aristóbulo del Valle, las cuales serán informadas oportunamente para evitar incidentes en una zona de alto flujo vehicular.
Además del peligro que representa para los peatones, a lo largo del tiempo, hubo varios casos de vehículos que cayeron al zanjón. Foto: Flavio Raina
Una demanda histórica de los vecinos
La elección de los puntos de intervención no fue azarosa. Surgió de un análisis técnico combinado con el diálogo constante con las asociaciones vecinales del sector. Al ser un canal a cielo abierto en gran parte de su extensión, los cruces seguros resultan vitales para evitar que los vecinos deban caminar cientos de metros para encontrar un paso estable.
"Reconocemos que tenemos un zanjón a cielo abierto en un sector donde las extensiones de calle son de 200 o 300 metros. El puente es la mejor herramienta de viabilidad que tenemos hoy para garantizar la vida del vecino", concluyó Rudi.