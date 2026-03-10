Santa Fe ciudad

Arreglarán los puentes peatonales de riesgo en el "zanjón de la muerte" de Aristóbulo del Valle

La Municipalidad de Santa Fe abrió los sobres para la construcción de tres "cruces seguros" peatonales. Con un presupuesto de 73 millones de pesos, la obra busca mejorar la conectividad y la seguridad vial de los vecinos que transitan por el norte de la ciudad.