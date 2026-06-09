El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, firmaron este martes un acta acuerdo entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad para ejecutar un plan de infraestructura urbana destinado a renovar espacios públicos estratégicos y mejorar la conectividad de cara a los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre.
Así se transformará el Parque Garay con una inversión de $4.350 millones en Santa Fe
El proyecto contempla una serie de intervenciones urbanas destinadas a la recuperación y puesta en valor de uno de los espacios verdes más importantes de la capital santafesina, con mejoras en infraestructura, áreas recreativas y conectividad.
El convenio contempla una inversión provincial de $4.350 millones para la puesta en valor integral del Parque Garay y la transformación del acceso oeste de la ciudad a través de calle Iturraspe. Las obras buscan fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la movilidad y consolidar un legado permanente para los vecinos una vez finalizado el evento deportivo más importante de América Latina.
“Tenemos el inmenso desafío de llevar adelante el evento deportivo más importante de América Latina”, sostuvo Pullaro durante la firma del acuerdo. En ese sentido, destacó que los Juegos Suramericanos representan “una oportunidad para mostrar esta ciudad, a su gente y la riqueza de su historia”, además de proyectarla como un destino turístico para visitantes de todo el país y la región.
El mandatario remarcó la decisión de sostener la inversión pública como motor de desarrollo. “Queremos que la capital provincial sea la ciudad más linda del país”, afirmó, y recordó que Santa Fe lleva adelante un plan de infraestructura sin precedentes. “Estamos teniendo una inversión récord en obra pública, con más de 2.160 millones de dólares destinados a infraestructura en 29 meses”, señaló.
Pullaro agregó que este año la Provincia prevé invertir entre 900 y 1.000 millones de dólares para avanzar con las obras en marcha y defendió la necesidad de aplicar políticas contracíclicas que permitan sostener la actividad económica y el empleo.
Por su parte, Poletti destacó “la magnitud de las intervenciones previstas” y aseguró que “permitirán recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad urbana y poner en valor distintos sectores de la ciudad”. Además, valoró “la decisión del Gobierno Provincial de impulsar obras estratégicas en un contexto económico complejo”.
Obras que quedarán como legado
El senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, consideró que el acuerdo “es clave porque permitirá mejorar la capacidad de la ciudad durante las dos semanas de competencia y, al mismo tiempo, dejará infraestructura permanente para los santafesinos”.
En la misma línea, el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, destacó la presencia de la Provincia en obras estratégicas para la ciudad y remarcó que las inversiones no sólo responden a las necesidades del evento deportivo, sino también al desarrollo futuro de Santa Fe.
Renovación integral del Parque Garay
La intervención principal se realizará en el Parque Garay, donde la Provincia invertirá $ 3.850 millones. El proyecto comprende cinco frentes de obra: la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés del Litoral.
La pileta, de 75 metros de diámetro, será reconvertida en una plataforma multipropósito que permitirá ampliar sus usos durante todo el año. Además, se renovarán los juegos infantiles, se incorporarán nuevas estructuras recreativas, se pondrá en valor el anfiteatro y se mejorarán los senderos peatonales.
También se ejecutará el reasfaltado de la pista de ciclismo “Clodomiro Cortoni”, tareas de bacheo en calles internas, la ampliación del Imusa con nuevas áreas de atención y la readecuación integral del Jardín Japonés.
Transformación del Acceso Oeste
El plan contempla además la renovación del acceso oeste de la ciudad, en el tramo final de la autopista Rosario-Santa Fe y su continuidad por calle Iturraspe, entre avenida Presidente Perón y López y Planes. La obra demandará una inversión de $500 millones y abarcará aproximadamente 1.500 metros.
Los trabajos se desarrollarán en dos etapas. La primera comprenderá el sector que conecta la autopista con el inicio de calle Iturraspe e incluirá mejoras en espacios públicos, señalización, arbolado, mobiliario urbano y condiciones de movilidad.
La segunda abarcará el tramo de Iturraspe entre Perón y López y Planes, donde se realizarán tareas de repavimentación, construcción de una bicisenda, adecuación de cruces peatonales, incorporación de áreas verdes, recambio de luminarias y nuevo equipamiento urbano.