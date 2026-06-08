Departamento Las Colonias

San Agustín: invertirán $9 millones para renovar la infraestructura de la Sociedad Italiana

A través del programa provincial "Buenas Prácticas", se invertirán 9 millones de pesos en la refacción integral de la cocina del bar de la Sociedad Italiana de San Agustín. La obra permitirá mejorar las instalaciones y fortalecer uno de los espacios históricos de encuentro y participación de la comunidad.