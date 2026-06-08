La localidad de San Agustín avanza en el fortalecimiento de sus instituciones a partir de una nueva inversión destinada a mejorar la infraestructura de uno de los espacios más representativos de la comunidad.
San Agustín: invertirán $9 millones para renovar la infraestructura de la Sociedad Italiana
A través del programa provincial "Buenas Prácticas", se invertirán 9 millones de pesos en la refacción integral de la cocina del bar de la Sociedad Italiana de San Agustín. La obra permitirá mejorar las instalaciones y fortalecer uno de los espacios históricos de encuentro y participación de la comunidad.
Mediante el programa provincial "Buenas Prácticas", se destinarán 9 millones de pesos para la refacción integral de la cocina del bar de la Sociedad Italiana.
La iniciativa busca optimizar las condiciones edilicias y funcionales de un ámbito que, desde hace décadas, forma parte de la vida social, cultural y recreativa de los vecinos.
La renovación permitirá adecuar las instalaciones, mejorar la operatividad del servicio y brindar mayores comodidades para las distintas actividades que allí se desarrollan.
Un espacio con fuerte valor histórico y comunitario
La Sociedad Italiana constituye una de las instituciones más tradicionales de San Agustín y ha sido escenario de innumerables encuentros sociales, eventos culturales, celebraciones y actividades comunitarias a lo largo de su historia.
La intervención prevista apunta no solo a mejorar aspectos estructurales de la cocina, sino también a garantizar mejores condiciones de trabajo para quienes desempeñan tareas en el lugar y a fortalecer la capacidad de la institución para continuar organizando propuestas destinadas a toda la comunidad.
Desde la Comuna destacaron que este tipo de inversiones permiten preservar espacios que forman parte de la identidad local y que cumplen un rol fundamental en la construcción de vínculos sociales y comunitarios.
Apuesta al desarrollo de las instituciones locales
Las autoridades comunales remarcaron que el acompañamiento a las instituciones constituye una herramienta clave para impulsar el desarrollo de la localidad y generar mejores oportunidades para los vecinos.
En ese sentido, señalaron que la llegada de estos fondos permitirá seguir consolidando espacios de encuentro, promoviendo mejoras en la infraestructura comunitaria y fortaleciendo el trabajo que realizan las entidades intermedias.
Asimismo el presidente comunal Cristian Osta agradeció especialmente a la Ministra Victoria Tejeda, a la Diputada Provincial Jimena Senn y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe "por su permanente acompañamiento y por seguir impulsando acciones concretas que contribuyen al crecimiento y desarrollo de nuestras instituciones".
Con esta nueva inversión, San Agustín continúa apostando al crecimiento de sus instituciones y a la puesta en valor de espacios que forman parte de su patrimonio social e histórico, contribuyendo al fortalecimiento del entramado comunitario local.