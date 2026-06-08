#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Departamento Las Colonias

San Agustín: invertirán $9 millones para renovar la infraestructura de la Sociedad Italiana

A través del programa provincial "Buenas Prácticas", se invertirán 9 millones de pesos en la refacción integral de la cocina del bar de la Sociedad Italiana de San Agustín. La obra permitirá mejorar las instalaciones y fortalecer uno de los espacios históricos de encuentro y participación de la comunidad.

La Sociedad Italiana de San Agustín renovará sus instalaciones gracias a un aporte provincial. Foto: ArchivoLa Sociedad Italiana de San Agustín renovará sus instalaciones gracias a un aporte provincial. Foto: Archivo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La localidad de San Agustín avanza en el fortalecimiento de sus instituciones a partir de una nueva inversión destinada a mejorar la infraestructura de uno de los espacios más representativos de la comunidad.

Mediante el programa provincial "Buenas Prácticas", se destinarán 9 millones de pesos para la refacción integral de la cocina del bar de la Sociedad Italiana.

La Sociedad Italiana de San Agustín renovará sus instalaciones gracias a un aporte provincialLa Sociedad Italiana de San Agustín renovará sus instalaciones gracias a un aporte provincial

La iniciativa busca optimizar las condiciones edilicias y funcionales de un ámbito que, desde hace décadas, forma parte de la vida social, cultural y recreativa de los vecinos.

La renovación permitirá adecuar las instalaciones, mejorar la operatividad del servicio y brindar mayores comodidades para las distintas actividades que allí se desarrollan.

Un espacio con fuerte valor histórico y comunitario

La Sociedad Italiana constituye una de las instituciones más tradicionales de San Agustín y ha sido escenario de innumerables encuentros sociales, eventos culturales, celebraciones y actividades comunitarias a lo largo de su historia.

La Sociedad Italiana de San Agustín renovará sus instalaciones gracias a un aporte provincialLa Sociedad Italiana de San Agustín renovará sus instalaciones gracias a un aporte provincial

La intervención prevista apunta no solo a mejorar aspectos estructurales de la cocina, sino también a garantizar mejores condiciones de trabajo para quienes desempeñan tareas en el lugar y a fortalecer la capacidad de la institución para continuar organizando propuestas destinadas a toda la comunidad.

Desde la Comuna destacaron que este tipo de inversiones permiten preservar espacios que forman parte de la identidad local y que cumplen un rol fundamental en la construcción de vínculos sociales y comunitarios.

Apuesta al desarrollo de las instituciones locales

Las autoridades comunales remarcaron que el acompañamiento a las instituciones constituye una herramienta clave para impulsar el desarrollo de la localidad y generar mejores oportunidades para los vecinos.

Mirá tambiénRafaela mejora uno de sus principales corredores viales con la renovación de Avenida Fanti

En ese sentido, señalaron que la llegada de estos fondos permitirá seguir consolidando espacios de encuentro, promoviendo mejoras en la infraestructura comunitaria y fortaleciendo el trabajo que realizan las entidades intermedias.

Asimismo el presidente comunal Cristian Osta agradeció especialmente a la Ministra Victoria Tejeda, a la Diputada Provincial Jimena Senn y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe "por su permanente acompañamiento y por seguir impulsando acciones concretas que contribuyen al crecimiento y desarrollo de nuestras instituciones".

Mirá tambiénSan Jorge transforma su infraestructura vial con intervenciones en Boulevard de las Américas y Avenida Alberdi

Con esta nueva inversión, San Agustín continúa apostando al crecimiento de sus instituciones y a la puesta en valor de espacios que forman parte de su patrimonio social e histórico, contribuyendo al fortalecimiento del entramado comunitario local.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Victoria Tejeda
Las Colonias
Jimena Senn

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro