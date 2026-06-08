La ciudad de San Jorge continúa desarrollando una serie de obras de infraestructura vial destinadas a mejorar la conectividad urbana, optimizar la seguridad del tránsito y modernizar dos corredores fundamentales para la circulación local.
San Jorge transforma su infraestructura vial con intervenciones en Boulevard de las Américas y Avenida Alberdi
La pavimentación del Boulevard de las Américas y la repavimentación de la Avenida Alberdi continúan avanzando en la ciudad de San Jorge. Las intervenciones buscan mejorar la circulación, optimizar el drenaje pluvial, reforzar la seguridad vial y modernizar dos de los principales accesos urbanos.
Actualmente, los trabajos se concentran en dos sectores estratégicos: el Boulevard de las Américas, principal acceso norte de la ciudad, y la Avenida Alberdi, una de las arterias más transitadas que conecta la Ruta Provincial Nº 13 con el centro comercial, administrativo e institucional.
En el acceso norte, la pavimentación del Boulevard de las Américas registra un avance cercano al 35 %. La obra comprende la construcción de 1.720 metros de pavimento entre la Ruta Provincial Nº 13 y calle Lavalle, además de la incorporación de iluminación en toda la traza y la ejecución de un puente sobre la colectora en la intersección con el canal existente.
Detalles
La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación, brindar mayor seguridad vial y optimizar el acceso a la ciudad, especialmente en sectores que históricamente presentaban dificultades durante períodos de lluvias intensas o un elevado flujo vehicular.
Por otra parte, la repavimentación de la Avenida Alberdi ya alcanza aproximadamente un 75 % de avance. Los trabajos se desarrollan entre Avenida Falucho y Boulevard 25 de Mayo, sobre un tramo de 800 metros que presentaba un importante desgaste producto del tránsito constante y el paso del tiempo.
Además de la renovación de la calzada, el proyecto contempla la construcción de un nuevo cantero central de hormigón, la incorporación de especies arbóreas y la instalación de 96 luminarias LED que mejorarán la iluminación y la seguridad en toda la avenida.
La obra también incluye mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial, con el objetivo de favorecer el drenaje del agua de lluvia y preservar la infraestructura vial en el largo plazo.
Desde el municipio destacaron que ambas intervenciones tendrán un impacto significativo en la vida cotidiana de los vecinos, ya que permitirán una circulación más fluida y segura, además de mejorar la imagen urbana de sectores clave para el desarrollo comercial y residencial de la ciudad.
Renovación
Estas obras forman parte de un proceso de renovación de la infraestructura urbana que busca acompañar el crecimiento de San Jorge, fortaleciendo la conectividad interna y generando mejores condiciones para el tránsito de vehículos, peatones y actividades productivas.
A ello se suman otras intervenciones que se desarrollan en la región, entre ellas proyectos habitacionales y trabajos de mejora sobre corredores viales estratégicos, consolidando una agenda de infraestructura destinada a fortalecer la integración y el desarrollo del departamento San Martín.
En términos de inversión, la pavimentación del Boulevard de las Américas demanda recursos superiores a los 510 millones de pesos, mientras que la repavimentación y remodelación de la Avenida Alberdi cuenta con un presupuesto cercano a los 294 millones de pesos.