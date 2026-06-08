Departamento San Martín

San Jorge transforma su infraestructura vial con intervenciones en Boulevard de las Américas y Avenida Alberdi

La pavimentación del Boulevard de las Américas y la repavimentación de la Avenida Alberdi continúan avanzando en la ciudad de San Jorge. Las intervenciones buscan mejorar la circulación, optimizar el drenaje pluvial, reforzar la seguridad vial y modernizar dos de los principales accesos urbanos.