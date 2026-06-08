La ciudad de San Javier continúa avanzando con una de las obras de infraestructura hídrica más importantes de los últimos años, destinada a fortalecer la protección frente a inundaciones, estabilizar las barrancas costeras y mejorar las condiciones urbanas de sectores estratégicos de la localidad.
San Javier avanza con una obra estratégica para la protección hídrica y la estabilización de barrancas
La intervención contempla nuevas defensas contra inundaciones, estaciones de bombeo, estabilización de la costa y la creación de un paseo costanero. Los trabajos presentan un avance cercano al 20 %.
El proyecto contempla la construcción de un sistema integral de defensa que incluye una nueva barrera de protección hídrica, cinco estaciones de bombeo, trabajos de estabilización de barrancas y un paseo costanero que permitirá generar nuevos espacios públicos y potenciar el atractivo turístico de la ciudad.
Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, los trabajos registran un avance cercano al 20 % y forman parte de un plan de infraestructura destinado a reducir el riesgo hídrico y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos y crecidas.
Trabajos en distintos frentes de obra
Actualmente, las tareas se desarrollan en varios sectores de la ciudad de manera simultánea. En la zona norte, entre Poeta Julio Migno y la ex Ruta Provincial N.º 39, se ejecutan vigas de anclaje y sistemas de protección flexible destinados a consolidar la defensa costera y prevenir procesos erosivos.
En el área del Parque Candioti continúan las tareas de relleno mediante refulado, fundamentales para la conformación de la nueva infraestructura. En tanto, en el sector sur, entre el parque y Cura Brochero, avanzan trabajos de relleno con suelo cohesivo para reforzar la estabilidad del terreno.
Desde la Secretaría de Recursos Hídricos señalaron que ya se ejecutaron aproximadamente 600 metros de protección costera y que las distintas etapas del proyecto avanzan de acuerdo con el cronograma previsto.
Uno de los componentes centrales de la obra es la construcción de cinco estaciones de bombeo, destinadas a optimizar la evacuación de excedentes pluviales y mejorar el funcionamiento integral del sistema de defensas.
En las estaciones N.º 1 y N.º 3 se realizan obras vinculadas a conductos de descarga y tabiques estructurales, mientras que ya se completaron las capas de suelo-cemento y hormigón de limpieza que servirán como base para las futuras instalaciones.
Por su parte, las estaciones N.º 2, 4 y 5 continúan con las etapas de excavación y preparación de fundaciones.
Un proyecto para reducir riesgos y mejorar el entorno urbano
La intervención busca dar respuesta a problemáticas históricas vinculadas a las crecidas del río y los procesos de erosión que afectan a la costa sanjavierina. Además de fortalecer el sistema de protección hídrica, la obra apunta a mejorar la integración urbana del borde costero mediante la incorporación de nuevos espacios públicos y áreas recreativas.
Una vez finalizada, la infraestructura permitirá incrementar la seguridad de los sectores más expuestos a eventos hídricos, mejorar el drenaje de aguas pluviales y contribuir a la recuperación y valorización de la costa de San Javier.