La tragedia ocurrida el viernes al mediodía sobre la ruta provincial 94, en cercanías de la localidad santafesina de Teodelina, continúa generando conmoción. En las últimas horas se confirmó que una de las víctimas fatales del choque fue Patricio Galván, piloto de automovilismo regional de 34 años.
Quién era el piloto de 34 años que murió en el choque fatal de la ruta 94
La muerte de Patricio Galván, reconocido competidor del automovilismo regional, generó conmoción en el ambiente deportivo y dejó otras tres víctimas fatales.
El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux blanca y un Chevrolet Prisma negro. Como consecuencia del fuerte impacto, murieron los tres ocupantes de la camioneta y el conductor del automóvil.
Quién era Patricio Galván
Patricio Galván formaba parte del Turismo Promocional, una categoría vinculada al automovilismo regional. Al momento del accidente viajaba junto a su padre, Gerardo Galván, y Jonhatan Kuzic, empleado de la familia, quienes también perdieron la vida.
La noticia provocó una fuerte repercusión dentro del ambiente automovilístico, donde el piloto era reconocido por su participación en distintas competencias.
Desde el Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense expresaron públicamente su pesar por lo sucedido y remarcaron la huella que dejó Galván dentro de la categoría, destacando su pasión por el deporte, el compromiso y su calidad humana.
Asimismo, la organización hizo llegar condolencias a familiares, amigos y allegados, en un mensaje cargado de dolor por la pérdida de Patricio, su padre y el acompañante.
La despedida del automovilismo
Tras conocerse la noticia, distintas muestras de afecto comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Desde el Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense señalaron que tanto Patricio como Gerardo Galván permanecerán en el recuerdo de toda la comunidad deportiva.
También la cuenta “Las Vascas Crono” publicó un mensaje para despedir al piloto y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor.
La muerte del corredor generó una fuerte conmoción entre colegas, fanáticos y personas vinculadas al automovilismo regional, donde era una figura conocida.
La otra víctima fatal del choque
En el Chevrolet Prisma viajaba Hugo Sangiacomo, quien también murió como consecuencia de la colisión. Según trascendió, era bombero retirado y se desempeñaba como cuartelero de los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.
Desde la institución emitieron un comunicado para despedirlo y destacaron sus más de 35 años de servicio, además de su compromiso y vocación dentro del cuerpo de bomberos.
La investigación sobre el accidente
El caso quedó a cargo de la Comisaría N°7 de Teodelina, que trabaja para establecer cómo ocurrió el choque fatal.
De acuerdo con información preliminar difundida por medios santafesinos, una curva pronunciada podría haber influido en el impacto. No obstante, los investigadores también analizan otras hipótesis relacionadas con el estado de la ruta, posibles condiciones climáticas adversas o eventuales fallas mecánicas.
Mientras avanza la investigación, el trágico episodio mantiene consternadas a las comunidades de la región y al mundo del automovilismo.