Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este miércoles en la intersección de la avenida Circunvalación Oeste y avenida Teniente Loza, en el norte de la ciudad de Santa Fe, luego de que una importante cantidad de tierra arcillosa quedara esparcida sobre la calzada.
Accidente en Circunvalación Oeste y Teniente Loza: un derrame de arcilla provocó un choque entre un camión y un auto
La caída de material arcilloso en la avenida complicó el tránsito y causó un accidente. Personal de emergencia trabajó para restablecer la seguridad vial.
Un Ford Ka y un camión Iveco: protagonistas del incidente vial
Según informaron fuentes oficiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 18.18 y fue consecuencia del derrame de arcilla sobre la carpeta asfáltica, situación que provocó el derrape y la posterior colisión entre un automóvil y un camión.
Al arribar al lugar, personal de Bomberos constató que ambos vehículos habían terminado sobre la zona de banquina, apoyados contra el guardarraíl. Afortunadamente, no hubo personas atrapadas en el interior de las unidades ni tampoco se registraron heridos.
Los involucrados fueron un joven de 26 años que conducía un Ford Ka y un hombre de 49 años al mando de un camión Iveco perteneciente a la empresa Fundaciones Integrales. Ambos resultaron ilesos.
Como medida preventiva, los bomberos realizaron la desconexión de la batería del automóvil y procedieron al cierre del sistema de GNC para evitar riesgos adicionales.
El origen del derrame
De acuerdo con el reporte oficial, la tierra arcillosa había sido vertida accidentalmente por un camión volcador de la empresa Milicic. El vehículo sufrió la rotura de la compuerta trasera, lo que ocasionó la caída del material sobre la calzada.
Personal de la firma trabajó en el lugar con una retroexcavadora para retirar la arcilla y restablecer las condiciones de seguridad en la circulación.
Además, participaron efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería y de la Guardia Provincial, quienes colaboraron con las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.
Una vez finalizada la limpieza y retirados los vehículos involucrados, los equipos de emergencia se retiraron del lugar cerca de las 20.12, sin que se registraran mayores inconvenientes.