#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Siniestro vial

Accidente fatal en Recreo Sur: un motociclista murió tras un choque sobre la Ruta 11

La víctima tenía 48 años y conducía una Honda CBR 600. El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en jurisdicción de Recreo Sur e involucró además a dos automóviles. La Justicia investiga la mecánica del hecho bajo la figura de homicidio culposo en accidente de tránsito.

Peritos investigan cómo fue la mecánica del accidente. Foto: imágen ilustrativaPeritos investigan cómo fue la mecánica del accidente. Foto: imágen ilustrativa
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La noche del sábado terminó en tragedia en jurisdicción de Recreo Sur, donde un motociclista perdió la vida como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la intersección con calle Río Negro.

El siniestro se registró alrededor de las 20.35 y tuvo como protagonistas a tres vehículos: una motocicleta Honda CBR 600, un automóvil Peugeot 2008 y un Renault 9. Por causas que son materia de investigación, los rodados entraron en colisión provocando consecuencias fatales.

La víctima fue identificada como Carlos Rodríguez, de 48 años, domiciliado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El hombre conducía la motocicleta y falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas durante el impacto.

Tres vehículos involucrados

Las primeras actuaciones fueron realizadas por efectivos policiales que acudieron al lugar tras el aviso de emergencia. Según consta en las actuaciones iniciales, participaron del hecho un Peugeot 2008 color negro y un Renault 9 color celeste, además de la motocicleta conducida por Rodríguez.

Mirá tambiénDe los memes al temible 764: anatomía de la violencia en foros online y redes sociales

Mientras se intentan reconstruir las circunstancias exactas que derivaron en el choque, la investigación quedó encuadrada bajo la figura de homicidio culposo en accidente de tránsito.

En el marco de la causa fueron identificados como imputados un hombre de 57 años, y otro de 32, conductores de los automóviles involucrados. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias para determinar eventuales responsabilidades.

Peritajes y secuestro de los vehículos

Tras el siniestro trabajó en la escena personal del Grupo Técnico de la Policía de Investigaciones (PDI), que llevó adelante las tareas periciales de rigor destinadas a establecer la mecánica del hecho.

Finalizadas las actuaciones en el lugar, los tres vehículos fueron trasladados y secuestrados preventivamente por orden de la autoridad judicial, medida habitual en este tipo de investigaciones para preservar elementos de prueba.

Mirá tambiénPareja presa tras el hallazgo de un búnker con cocaína y armas en el norte de la ciudad de Santa Fe

También participaron del operativo autoridades policiales de la zona, junto con efectivos de distintas dependencias que colaboraron con los cortes preventivos, la señalización y el ordenamiento del tránsito sobre uno de los principales corredores viales del área metropolitana.

Por su parte, la fiscalía en turno fue informada de lo sucedido y dispuso la continuidad de las actuaciones investigativas, a la espera de los resultados de las pericias accidentológicas y demás informes técnicos que permitan esclarecer cómo se produjo el fatal episodio.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Recreo
Santa Fe Policiales
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro