Siniestro vial

Accidente fatal en Recreo Sur: un motociclista murió tras un choque sobre la Ruta 11

La víctima tenía 48 años y conducía una Honda CBR 600. El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en jurisdicción de Recreo Sur e involucró además a dos automóviles. La Justicia investiga la mecánica del hecho bajo la figura de homicidio culposo en accidente de tránsito.