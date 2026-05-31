La noche del sábado terminó en tragedia en jurisdicción de Recreo Sur, donde un motociclista perdió la vida como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la intersección con calle Río Negro.
Accidente fatal en Recreo Sur: un motociclista murió tras un choque sobre la Ruta 11
La víctima tenía 48 años y conducía una Honda CBR 600. El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en jurisdicción de Recreo Sur e involucró además a dos automóviles. La Justicia investiga la mecánica del hecho bajo la figura de homicidio culposo en accidente de tránsito.
El siniestro se registró alrededor de las 20.35 y tuvo como protagonistas a tres vehículos: una motocicleta Honda CBR 600, un automóvil Peugeot 2008 y un Renault 9. Por causas que son materia de investigación, los rodados entraron en colisión provocando consecuencias fatales.
La víctima fue identificada como Carlos Rodríguez, de 48 años, domiciliado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El hombre conducía la motocicleta y falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas durante el impacto.
Tres vehículos involucrados
Las primeras actuaciones fueron realizadas por efectivos policiales que acudieron al lugar tras el aviso de emergencia. Según consta en las actuaciones iniciales, participaron del hecho un Peugeot 2008 color negro y un Renault 9 color celeste, además de la motocicleta conducida por Rodríguez.
Mientras se intentan reconstruir las circunstancias exactas que derivaron en el choque, la investigación quedó encuadrada bajo la figura de homicidio culposo en accidente de tránsito.
En el marco de la causa fueron identificados como imputados un hombre de 57 años, y otro de 32, conductores de los automóviles involucrados. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias para determinar eventuales responsabilidades.
Peritajes y secuestro de los vehículos
Tras el siniestro trabajó en la escena personal del Grupo Técnico de la Policía de Investigaciones (PDI), que llevó adelante las tareas periciales de rigor destinadas a establecer la mecánica del hecho.
Finalizadas las actuaciones en el lugar, los tres vehículos fueron trasladados y secuestrados preventivamente por orden de la autoridad judicial, medida habitual en este tipo de investigaciones para preservar elementos de prueba.
También participaron del operativo autoridades policiales de la zona, junto con efectivos de distintas dependencias que colaboraron con los cortes preventivos, la señalización y el ordenamiento del tránsito sobre uno de los principales corredores viales del área metropolitana.
Por su parte, la fiscalía en turno fue informada de lo sucedido y dispuso la continuidad de las actuaciones investigativas, a la espera de los resultados de las pericias accidentológicas y demás informes técnicos que permitan esclarecer cómo se produjo el fatal episodio.