Conmoción

Córdoba: protestas y piedrazos a la policía tras confirmarse la muerte de Agostina Vega

Familiares y vecinos atacaron un destacamento tras el hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años. Hubo quema de neumáticos y represión con balas de goma. Apuntan al ministro de Seguridad por demoras en la Alerta Sofía.