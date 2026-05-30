El escenario más temido y desgarrador terminó por confirmarse de manera oficial, transformando una búsqueda desesperada en una causa penal por femicidio que estremece a todo el país. Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido el pasado sábado 23 de mayo, fue encontrada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Caso Agostina Vega: tras hallar el cuerpo en un descampado, renunció el abogado del único detenido
El caso conmociona al país tras el hallazgo del cuerpo de la joven en Córdoba. La comunidad cordobesa reacciona con manifestaciones, mientras se revelan detalles forenses que podrían cambiar el rumbo de la investigación.
El hallazgo no solo desató la inmediata indignación social con cortes de tránsito y marchas, sino que precipitó un colapso en la estrategia del único detenido, Claudio Gabriel Barrelier (33), quien se quedó sin representación legal minutos antes de que la policía científica divisara los restos de la menor.
La gravedad del caso forzó una convocatoria de urgencia en la Jefatura de Policía, donde el fiscal de instrucción Raúl Garzón y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, programaron una conferencia de prensa para las 18:30hs -que luego de una hora, sigue demorada- con el fin transparentar los detalles técnicos de un expediente que avanza bajo un clima de extrema tensión.
Un hallazgo planificado en el epicentro de las sospechas
El cuerpo de la adolescente fue localizado en una zona de terrenos baldíos de topografía compleja. Los rastrillajes se habían concentrado allí luego de que el análisis de las antenas telefónicas y el rastreo por cámaras de seguridad detectaran el paso de Barrelier a bordo de un automóvil Ford Ka negro.
El abogado penalista Carlos Nayi, quien representa como querellante a Melisa Heredia —madre de la víctima—, aportó precisiones fundamentales sobre el operativo forense. "El cuerpo apareció a un kilómetro aproximadamente de donde estaba instalada la carpa de la policía científica y el gabinete de investigadores", detalló el letrado en declaraciones reproducidas por los medios cordobeses.
De acuerdo a los primeros exámenes realizados sobre el terreno por los médicos forenses, la data de la muerte expone una inmediatez criminal escalofriante. "Todo indica que la muerte violenta se habría producido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 24", añadió Nayi, confirmando que el deceso ocurrió prácticamente en el mismo bloque horario en el que se apagó el teléfono celular de la víctima.
Renuncia defensiva y la hipótesis de complicidad
El avance de las pruebas científicas provocó un cimbronazo puertas adentro de la defensa del imputado. Minutos antes de que se formalizara el hallazgo del cadáver, el abogado Jorge Sánchez del Bianco anunció de forma imprevista su desvinculación como patrocinante de Claudio Barrelier. "Renuncié por diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante", argumentó el abogado, luego de que su cliente cambiara radicalmente su testimonio inicial —donde negaba el hecho— para admitir que la menor sí estuvo en su casa y que él mismo frecuentó el descampado bajo investigación.
Ante el nuevo panorama técnico, el fiscal Garzón modificará la imputación original de privación ilegítima de la libertad por cargos severos de violencia de género y homicidio calificado, lo que obligará a Barrelier a comparecer con un defensor oficial si no designa un abogado particular a la brevedad.
Por su parte, el entorno paterno de la menor arremetió con dureza frente a las dependencias policiales. La abogada Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega —padre de Agostina—, reflejó el estado de indignación y dolor generalizado al referirse al único detenido. "Es un hijo de puta", lanzó de forma tajante ante la prensa local. El propio padre de la adolescente manifestó públicamente sus sospechas de que el imputado contó con colaboración para el traslado y ocultamiento del cuerpo. "Para mí tiene ayuda. Solo no ha actuado", sentenció.
Indignación y cortes en la vía pública
La confirmación del asesinato impactó de forma directa en la comunidad cordobesa, que reaccionó de inmediato con manifestaciones espontáneas. Agrupaciones vecinales, familiares y allegados a la víctima iniciaron una marcha de protesta que derivó en un corte total de tránsito sobre la avenida Circunvalación.
Mientras la madre de Agostina debió ser internada de urgencia debido a un severo cuadro de deshidratación y crisis nerviosa al conocer la noticia, los peritos forenses concentran sus esfuerzos en la morgue judicial para determinar la causa mecánica del fallecimiento. El secreto de sumario rige sobre las últimas actuaciones, pero los investigadores advierten que las próximas horas serán determinantes para establecer si el horror de barrio Cofico cobró la forma de una acción criminal en solitario o si el proceso judicial derivará en nuevas detenciones.