Córdoba

Caso Agostina Vega: tras hallar el cuerpo en un descampado, renunció el abogado del único detenido

El caso conmociona al país tras el hallazgo del cuerpo de la joven en Córdoba. La comunidad cordobesa reacciona con manifestaciones, mientras se revelan detalles forenses que podrían cambiar el rumbo de la investigación.