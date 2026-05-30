Desaparecida

Caso Agostina Vega: el Gobierno cordobés sostiene que el detenido “miente y oculta información”

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que las cámaras de seguridad permitieron desmentir parte del relato de Claudio Barrelier y respaldó los rastrillajes ordenados por la fiscalía en Córdoba.