La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó nuevos elementos que pusieron en duda la versión brindada por Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. En ese contexto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el sospechoso “en cada declaración miente más y embarra más la cancha”.
Caso Agostina Vega: el Gobierno cordobés sostiene que el detenido “miente y oculta información”
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que las cámaras de seguridad permitieron desmentir parte del relato de Claudio Barrelier y respaldó los rastrillajes ordenados por la fiscalía en Córdoba.
Según explicó el funcionario, los movimientos del imputado fueron reconstruidos a través del análisis de domos y cámaras de seguridad, una herramienta que permitió contrastar sus dichos con registros concretos.
Las inconsistencias en el relato
Quinteros sostuvo que el seguimiento realizado mediante registros fílmicos permitió desmentir parte de las declaraciones de Barrelier.
“Con el seguimiento de domos pudimos determinar que muchas de las cosas que declaró son absolutamente mentira”, afirmó el ministro. Además, señaló que, a medida que algunas versiones quedan descartadas, el acusado vuelve a declarar, aunque continúa ocultando información.
Entre los puntos cuestionados aparece la primera declaración del detenido, cuando aseguró haber estado con la adolescente en la esquina de su casa y que luego ella se habría subido a otro vehículo.
También quedó bajo sospecha la explicación sobre una joven registrada en un video ingresando al domicilio del acusado. Barrelier sostuvo que se trataba de su hija, aunque esa versión fue desmentida por la madre biológica de la menor, mientras que familiares de Agostina identificaron a la adolescente desaparecida en esas imágenes.
El operativo en un descampado
Mientras continúan los rastrillajes en un predio de Ampliación Ferreyra, el ministro explicó que el operativo fue solicitado por el fiscal Raúl Garzón a partir de pruebas reunidas por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba.
Sobre la presencia del sospechoso en el lugar, Quinteros indicó que existen elementos que permiten ubicarlo allí entre el momento de la desaparición de Agostina y el de su detención.
No obstante, aclaró que el descampado no constituye la única línea investigativa que sigue activa dentro del expediente.
El rol del Ford Ka negro
Otro de los puntos centrales de la pesquisa gira en torno a un Ford Ka negro, vehículo que, según confirmó el ministro, fue secuestrado por orden judicial y no entregado voluntariamente.
Las autoridades determinaron mediante cámaras de seguridad que Barrelier habría utilizado ese automóvil el lunes para trasladarse hacia la zona donde actualmente se realizan los rastrillajes.
Además, Quinteros reveló que el vehículo había sido lavado antes de quedar bajo análisis de Policía Científica, que actualmente realiza peritajes sobre la unidad.
Por su parte, el abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, sostuvo que su cliente reconoció haber manejado el auto porque una amiga del barrio Yofre se lo había prestado para trasladar herramientas de trabajo.
La expectativa de la investigación
Pese a las contradicciones detectadas y a las diferencias planteadas por la defensa, el ministro de Seguridad respaldó el trabajo de la fiscalía y afirmó que mantienen expectativas sobre el avance de la causa.
“Estamos convencidos de que las pistas que está investigando el fiscal nos van a llevar a encontrar en definitiva a Agostina”, concluyó.