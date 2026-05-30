En el sudeste de la cuidad

Hallaron sin vida a Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada en Córdoba

El caso que mantenía en vilo a la provincia vecina tuvo el peor final: las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la la menor que permanecía desaparecida desde el pasado sábado por la noche.