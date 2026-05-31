La investigación por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana en la ciudad de Córdoba, sumó nuevas derivaciones tras el hallazgo de su cuerpo en un predio de la zona de Ampliación Ferreyra.
Caso Agostina Vega: versiones cruzadas, nuevas pruebas y la renuncia del abogado del detenido
El hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años en un descampado de Córdoba profundizó la investigación judicial. Claudio Barrelier continúa detenido, mientras surgen nuevas declaraciones, cambios de versión y cruces entre familiares de la víctima.
Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a su desaparición, el principal sospechoso continúa detenido y la causa atraviesa una etapa clave marcada por peritajes, testimonios y contradicciones en los relatos de distintos protagonistas.
La joven había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo. Desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que culminó este fin de semana con el hallazgo de restos humanos en un descampado de aproximadamente 240 hectáreas ubicado en el sudeste de la capital cordobesa.
La confirmación del hallazgo modificó el rumbo de la investigación y abrió una nueva etapa judicial.
El detenido, los cambios en su declaración y la renuncia de su abogado
Hasta el momento, Claudio Barrelier, de 33 años, es el único detenido en la causa. Los investigadores lo consideran una pieza central debido a que fue una de las últimas personas que tuvo contacto con Agostina y porque cámaras de seguridad registraron a la adolescente ingresando junto a él a una vivienda del barrio Cofico durante la noche de su desaparición.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, Agostina salió de su casa en barrio General Mosconi y tomó un remis hacia la zona donde residía Barrelier. De acuerdo con distintos testimonios incorporados al expediente, la joven habría comentado a personas cercanas que se dirigía a encontrarse con el hombre para realizar una supuesta sorpresa relacionada con su madre.
Durante los primeros días de la investigación, el imputado negó que la adolescente hubiera ingresado a su domicilio. Sin embargo, con el avance de la causa y la aparición de nuevas pruebas audiovisuales, terminó reconociendo que la joven era efectivamente la persona que aparecía en las imágenes difundidas por los investigadores.
La situación judicial de Barrelier se complejizó aún más luego del hallazgo del cuerpo. Los investigadores analizan distintos elementos probatorios vinculados a movimientos de vehículos, registros telefónicos y recorridos realizados durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente.
Entre las evidencias que se encuentran bajo análisis aparecen datos relacionados con un automóvil Ford Ka negro y desplazamientos hacia sectores cercanos al lugar donde finalmente fueron encontrados los restos.
En medio de este escenario se produjo una novedad significativa: la renuncia de Jorge Sánchez del Bianco, quien hasta este sábado ejercía la defensa del acusado. El abogado comunicó su alejamiento argumentando diferencias irreconciliables respecto de la estrategia defensiva y luego de que Barrelier modificara aspectos de su declaración ante la Justicia.
La salida del letrado generó un nuevo foco de atención dentro de una causa que ya había adquirido fuerte repercusión pública. Fuentes judiciales señalaron que el expediente continúa avanzando y que la situación procesal del detenido podría modificarse a medida que se incorporen los resultados de las pericias forenses y otros elementos de prueba.
Las últimas horas de Agostina y los cruces entre sus familiares
La investigación también puso bajo la lupa los contactos que Agostina mantuvo antes de desaparecer. Según consta en distintas actuaciones judiciales, existieron intercambios de mensajes entre la madre de la adolescente y Barrelier durante la madrugada posterior a la desaparición, cuando ya existía preocupación por la falta de noticias sobre el paradero de la joven.
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, la madre de Agostina había mantenido una relación sentimental previa con el ahora detenido, aunque posteriormente continuaban conservando algún tipo de vínculo. Ese aspecto aparece dentro de la reconstrucción que realizan los investigadores para comprender las circunstancias que derivaron en el encuentro entre la adolescente y el acusado.
Mientras tanto, las diferencias entre los familiares también comenzaron a tener repercusión pública. El padre de la adolescente participó activamente de los operativos de búsqueda y estuvo presente en la zona donde se produjo el hallazgo. En distintas declaraciones manifestó cuestionamientos sobre aspectos de la investigación y reclamó que se esclarezcan todas las responsabilidades vinculadas al caso.
Los investigadores mantienen bajo reserva parte de las actuaciones mientras avanzan las pericias y la recolección de testimonios. El objetivo principal es reconstruir con precisión el recorrido realizado por Agostina durante las horas previas a su desaparición y determinar qué ocurrió entre el momento en que fue captada por cámaras de seguridad y el hallazgo de su cuerpo.
La causa es encabezada por el fiscal Raúl Garzón, quien durante los últimos días coordinó los rastrillajes y las medidas investigativas que permitieron localizar el cuerpo de la adolescente. Con el avance de los estudios forenses y el análisis de nuevas pruebas, la fiscalía buscará establecer la secuencia completa de los hechos y definir eventuales nuevas imputaciones.
El caso generó una fuerte conmoción en Córdoba y volvió a poner en discusión cuestiones vinculadas a la protección de niños y adolescentes, los mecanismos de búsqueda inmediata y la respuesta de los organismos estatales ante denuncias de desaparición. Mientras la investigación continúa, la Justicia intenta determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Agostina Vega.
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