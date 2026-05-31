En Córdoba

Caso Agostina Vega: versiones cruzadas, nuevas pruebas y la renuncia del abogado del detenido

El hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años en un descampado de Córdoba profundizó la investigación judicial. Claudio Barrelier continúa detenido, mientras surgen nuevas declaraciones, cambios de versión y cruces entre familiares de la víctima.