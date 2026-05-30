Peligro profundo

De los memes al temible 764: anatomía de la violencia en foros online y redes sociales

Rodrigo Álvarez, especialista en ciberterrorismo y ciberseguridad, analiza el origen de oscuros grupos en redes globales que reclutan, extorsionan y empujan al suicidio a niños y adolescentes. Para el tecnólogo, no tienen otro interés que no sea el sufrimiento de sus víctimas.